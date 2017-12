Mulet pide una investigación del dinero incautado por Franco

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, anunció ayer la presentación de una moción para que el Gobierno de España investigue el total de dinero incautado por el Gobierno Franquista después de 1936 y que conformó el Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo y determine las personas para ello.

El objetivo de esta propuesta, que fue presentada en les Corts por la diputada de Compromís Marian Campello, es atender esta petición que quedó orillada en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la Guerra del 1936-1939 y la posterior dictadura. Una ley que la moción pide modificar «para que reconozcan el papel moneda y otros signos confiscados por el régimen franquista y se reconozca el derecho de reparación a los particulares afectados por la confiscación de su dinero», según explicó el senador valenciano.

El 18 de julio de 1936 con el golpe de Estado militar contra el gobierno legítimo de la República, se abrió una etapa funesta para el Estado español que se vio sumergido en una Guerra Civil que dividiría a sus gentes y dejaría heridas que a día de hoy siguen sin estar cerradas.

La moción promovida por Campello y trasladada al Senado por la coalición recuerda que «el sistema monetario quedó afectado por todo ello al ser una de las primeras medidas acordadas la de no considerar válidos los billetes puestos en circulación por el Banco de España después del 18 de julio de 1936 a lo que debe añadirse que los billetes anteriores a esta fecha no podían entrar en circulación si no habían sido marcados previamente por las autoridades franquistas».

Con la Ley de Bloqueo de Cuentas Bancarias de 1937 en las zonas ocupadas, fueron clasificándose los saldos de estas cuentas en cuatro grupos según la fecha de apertura de ésta, su actividad y su finalidad. El 1 de abril y el 27 de agosto de 1938 se regularon los cambios de monedas y la confiscación del dinero republicano emitido tras el golpe de Estado, dejando a muchos ciudadanos sin poder realizar el cambio por necesitar aval de personas de renombre.