El Xilxes A, a per el triomf final en l'AON de la tercera categoría

El primer equip del club Amics de la Pilota Xilxes ha aconseguit clasificar-se per a quarts de final en la tercera categoría del 20é Campionat Autonòmic d'Escala i Corda, gran premi AON. Ruben, Patri, Jose i Pau, integrants del APV Xilxes A ocupen la primera posició del seu grup en l'AON d'escala i corda. Només els queden pendents de jugar dues partides suspeses. Una de elles será vital per als interesos dels jugadors de la Plana ja que els enfronta amb el segon del grup, la Pobla de Vallbona C.