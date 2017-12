CseM califica a Pérez Macián como «el mamporrero de la corrupción»

En el pleno de diciembre los partidos del Pacto del Grau y Ciudadanos acordaron el dictamen de la comisión de investigación de la Junta de Fiestas. La formación asamblearia ha valorado la reacción del Partido Popular a este pacto del pleno del Ayuntamiento de Castelló.

En el voto particular del PP al dictamen no se recogía la opción de pedir el informe jurídico municipal previo al posible traslado de los documentos al órgano judicial correspondiente. El portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, indicó que «algo teme Pérez Macián de lo que pueda salir de la comisión de investigación de fiestas. He aquí el quid de la cuestión». El edil manifestó que «se han quedado solos defendiendo el cúmulo de irregularidades detectadas. La reacción agresiva y mamporrera de su portavoz está dejando la credibilidad de su grupo político bajo mínimos, puesto que muestra la escasa sensibilidad que tienen contra el fraude».

Desde la aprobación de este dictamen el grupo popular ha enviado diferentes comunicados pretendiendo desprestigiar a Xavi del Señor. El concejal ha contestado por las redes sociales que «las últimas declaraciones de Pérez Macián demuestran su talla intelectual, difamando de una manera tan lamentable para no afrontar las graves irregularidades en la fundación de fiestas y las responsabilidades políticas que tienen».

Finalmente, Del Señor expresó su parecer respecto a las acusaciones que recibe del PP. En concreto, el edil expresó que «mientras el PP vende humo y nos amenaza, nosotros seguiremos luchando contra la corrupción fomentando el sentido de responsabilidad en la gestión del dinero público».



Reacciones

El portavoz popular adjunto en el Ayuntamiento de Castelló, Juan José Pérez Macián, instó ayer a la alcaldesa, Amparo Marco, a que «exija transparencia a sus socios, con los que firmó el Pacte del Frau para gobernar esta ciudad, incluido el portavoz de Podemos, Xavi del Señor».

«Visto que del Señor sigue instalado en la opacidad para no reflejar en su declaración jurada de actividades del ayuntamiento sus retribuciones como músico, debería ser la propia alcaldesa quien tomara cartas en el asunto», indicó Macián.

«Igual que nos ha llegado a nosotros la clamorosa insistencia vecinal para que el portavoz de Podemos haga públicas sus retribuciones como músico y aclare, de una vez por todas, si cobra en A o en B por sus actuaciones, también debe haber llegado a oídos de la alcaldesa», reiteró el edil, quien opinó que, a su juicio, «no sería de recibo que la alcaldesa encubriera a su socio de gobierno sólo para mantenerse en su sillón, ya que su llegada y permanencia en la alcaldía depende del apoyo de Podemos».

La declaración de actividades es un formulario que están obligados a cumplimentar los concejales del ayuntamiento en aras a la transparencia. Sin embargo, «el portavoz de Podemos no hace mención alguna a que pertenece a una agrupación musical que sigue ofreciendo conciertos en Castelló y provincia, cobrando caché por ello», insistió Macián. Ambos concejales han elevado el tono de sus críticas tras la presentación de las conclusiones de la comisión de investigación.