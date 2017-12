SÓLO SOMOS MUJERES

Así titulaba la periodista Àngels Barceló un comentario contundente que hizo en la Cadena SER tras los últimos asesinatos machistas que se han producido en España. Era un llamamiento a la reflexión sobre la escasa atención que se presta a las víctimas de la violencia de género, sobre los errores del sistema en los últimos casos conocidos y sobre la respuesta social y política a este fenómeno.

¡Basta ya!. La violencia de género tiene que ser un tema de Estado para la clase política y para la sociedad. La banda terrorista ETA asesinó a 829 personas en sus 42 años de vida. El terrorismo machista ya ha matado a más de 900 mujeres y niños desde que empezaron a elaborarse estadísticas oficiales en el año 2003 (2013 en el caso de los menores). ¿Por qué no reaccionamos frente al terrorismo machista como lo hicimos contra ETA? Ahora, más que nunca, es necesaria la implicación de toda la sociedad española, la misma que contribuyó a acabar con el terrorismo etarra y que ahora tiene que implicarse sin miramientos para acabar con este terrorismo machista.

Para hacerlo posible hemos de trabajar desde una perspectiva de presente y futuro, porque hay respuestas más allá de las críticas.

Presente. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es el resultado de la presión política y social, no una idea del PP. Los recortes económicos y sociales del Gobierno de Rajoy en las políticas de igualdad durante seis años de Gobierno han sido crueles y han supuesto un gran retroceso en relación a las políticas socialistas. Es solo un pacto de mínimos, un pacto que llega tarde, pero más vale tarde que nunca. Hasta hace dos días, el Gobierno no había movido ficha desde que se aprobó el pasado mes de julio.

¿Qué falla en el sistema judicial, policial y político ante tantos asesinatos por violencia de género? ¿Cómo se combate con eficacia? Seamos realistas: no existe una barita mágica para solucionar esta lacra, pero sí se pueden adoptar medidas eficaces para combatirla. Faltan recursos económicos y humanos para aumentar el número de jueces/juezas y fiscales especializados en violencia de género que cuenten con el apoyo de equipos psicosociales para ayudar a las víctimas: las mujeres, sus hijas y sus hijos.

Hay que exigir que los jueces, magistrados, forenses, fiscales y los equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificada una formación específica en la materia para poder ocupar esa plaza. Como también es imprescindible la formación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las órdenes de protección a las mujeres que otorgan los juzgados no deberían quedarse en un simple papel, sino que deberían ser órdenes de vigilancia a los denunciados. Quien ha de ser controlado es el presunto maltratador. Es él y no la víctima quien debe adaptarse a los cambios de vida derivados de su actuación, y para eso hacen falta algunos cambios legislativos.

Y no olvidemos que un maltratador no puede ser un buen padre. La presunción de inocencia ha de respetarse, como no puede ser de otra manera, pero una vez que exista sentencia firme ha de caer sobre él todo el peso de la ley.

También los medios de comunicación juegan un papel imprescindible para conseguir de la sociedad sensibilización y prevención. No deberían seguir existiendo programas donde el estereotipo de relaciones sentimentales estén basados en comportamientos machistas.

Futuro. La educación es la principal, la mejor y la más potente herramienta para atacar de raíz el problema.

De lo que no se habla no existe. Por eso hay que educar en igualdad a nuestros niños y niñas desde las edades más tempranas. Hay que enseñarles que determinados comportamientos machistas nunca deberían parecerles normales y que deben rectificarse.

Hay que apostar decididamente por la educación en Igualdad y para eso es necesario incluir obligatoriamente en el Pacto de Estado de Educación la prevención de la violencia de género en todos los niveles educativos e incluir contenidos formativos en los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la docencia, con módulos específicos en el master obligatorio de acceso al cuerpo de profesorado de Educación secundaria, así como materias específicas en el grado de Educación Infantil y primaria.

La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es un opción, es una obligación.

Recuerdo mi primera ejecutiva federal en el Partido Socialista como Secretaria Ejecutiva contra la Violencia de Género el pasado 19 de junio. Recuerdo mi primera intervención, mis primeras palabras donde hice mención a la reflexión que mi prima, una joven de 23 años que acababa de aprobar el MIR, me hizo cuando decidió escoger como especialidad médica la Oncología. Toda la familia le dijimos que era un camino difícil y complicado, en el que se enfrentaría a diario a la muerte. Su respuesta fue contundente: «Soy consciente de lo difícil que es acabar con este drama, siguen muriendo demasiadas personas por esta cruel enfermedad, pero cada día salvamos y salvaremos más vidas».

Como ciudadana, como política, como mujer, como madre, como amiga os pido que luchemos todos y todas, juntos y juntas, para salvar cada día a más mujeres de la violencia de género.