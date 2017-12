Los recelos entre los firmantes del Pacte del Grau retrasan los presupuestos de 2018

Todos vislumbran el camino pero nadie se fia de nadie. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló considera a la formación Castelló en Moviment como socio prioritario para negociar la aprobación de los presupuestos, pero tras incorporar a su borrador dos de sus tres propuestas todavía no han obtenido el sí de la formación asamblearia. Estos, a su vez, consideran la propuesta inicial presentada al equipo de gobierno como un pacto de mínimos y con muchas renuncias por lo que no descartan presentar enmiendas a los presupuestos y someter el resultado de la negociación al voto de su asamblea.

Desde la cúpula del PSPV indicaron ayer a este respecto que Castelló en Moviment se mantenía como «vía prioritaria» y aseguraban que el primer objetivo es llegar a un acuerdo con los firmantes del Pacte del Grau para aprobar los presupuestos. No obstante y manteniendo el objetivo inicial, no se descartaba recurrir a la negociación con Ciudadanos aunque a día de ayer afirmaron que no se había explorado esta vía.

Respecto a la negociación, desde el PSPV se apuntó que «las condiciones de Castelló en Moviment eran inasumibles», sobre todo por la poca concreción de los detalles, aseguraron. Aún así, se ha aceptado la incorporación al presupuesto de una partida para los Jornals de Vila que incluya a las 186 personas que actualmente están las bolsas de trabajo. La formación asamblearia había propuesto una partida para 500 personas, pero como reconoció el portavoz de Castelló en Moviment, «esta circunstancia hubiera colapsado el ayuntamiento por la gran cantidad de expedientes a gestionar». Además, se hicieron mal algunos cálculos dado que las mismas personas estaban apuntadas en diversas bolsas.

A este respecto, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, apuntó que «las propuestas de Jornals de Vila y de viviendas para el parque social se han incorporado al presupuesto más allá de que Castelló en Moviment acabe apoyándolo o no; se trata de propuestas positivas para Castelló y así lo entendemos».

Por este lado, Garcia sí que descartó por completo explorar la vía de negociación con Ciudadanos, pero derivó en Castelló en Moviment la responsabilidad de presentar enmiendas a unos presupuestos que incluyen partidas promovidas por ellos mismos.

En este aspecto, Xavi del Señor indicó que la formación no considera que haya un acuerdo con el equipo de gobierno por la incorporación estas dos propuestas y derivó la decisión sobre el voto a lo que acuerde la asamblea respecto al proceso de negociación. Del Señor indicó que la misma asamblea había proyectado 9 iniciativas, de las que solo tres se plantearon en la negociación y se mostró molesto porque a pesar del descarte tampoco se habían aceptado las tres finales.

En referencia a esta segunda propuesta, Castelló en Moviment ha planteado el incremento del parque público de viviendas sociales, una iniciativa que ha obtenido el beneplácito tanto de PSPV como de Compromís.

No obstante, la discordancia se encuentra en la tercera de las propuestas, que incentiva la recuperación medioambiental del entorno de Castelló y la adquisición de determinados terrenos en la marjaleria. En este sentido, el propio del Señor se lamentó de que las propuestas medioambientales tropiecen con a indiferencia de sus socios de investidura. Al respecto, desde el equipo de gobierno indicaron que se trata de propuestas interesantes pero con poca concreción.



Presupuestos prorrogados

A nivel administrativo, los presupuestos de 2017 ya han sido prorrogados para 2018. Esto significa que el funcionamiento diario del consistorio se basa en las partidas de 2017 sin poderse modificar hasta que se aprueben unas nuevas cuentas. Al respecto, Compromís mantiene la hoja de ruta que pasa por llevar el proyecto de presupuestos a la Junta de Gobierno del próximo 8 de enero para que se inicien los trámites y se puedan votar en el pleno del 25 de enero. No obstante, algunas fuentes del partido indicaron ayer que se abre la posibilidad de convocar un pleno extraordinario si la negociación no avanza antes que retrasar la votación al pleno de finales de febrero.

Por otro lado, en el PSPV si bien se confía en mantener la hoja de ruta, no se descartó ampliarla «para contar con todo el apoyo político posible». Cabe apuntar que aproximadamente el 70% de cualquier presupuesto municipal está comprometido con los contratos y el gasto de personal.