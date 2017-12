La campeona de España se suma al boicot al Mundial de Arabia Saudí

La actual campeona de España de ajedrez, la grancanaria Sabrina Vega, ha decidido no acudir al Campeonato del Mundo de partidas rápidas y semirrápidas que se está celebrando en Ryad (Arabia Saudí) por la falta de tiempo para mentalizarse ante las normas del país y poder competir a máximo nivel. Al igual que la selección nacional femenina, Vega declinó acudir al país oriental por la discriminación que las mujeres sufren en este territorio. La española no es la única. Las campeonas mundiales en diferentes categorías, las ucranianas Anna y Mariya Muzychuk, decidieron no defender sus títulos.