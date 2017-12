«Sé lo que me juego y asumo las consecuencias»

En enero cumplirá 35 años, pero Ángel Dealbert Ibañez destila una ilusión contagiosa. El central de Benlloch ha encontrado en Castalia un desafío capital para el tramo final de su carrera. Como decía justo hace un año, cuando estaba en el Lugo, Dealbert cumple un motivo de orgullo: «volver y ayudar al club de mi vida». En ello está, sudando cada domingo en el polvo duro de Tercera

Ángel Dealbert (Benlloch, 1983) ha jugado 241 partidos oficiales con la elástica albinegra. Hace poco superó a Pepe Mora y se situó entre los 11 futbolistas con más encuentros en la historia del CD Castellón. En total, amasa una trayectoria de 437 partidos oficiales: de Tercera a Primera, de la Champions a la Liga Europa, de Rusia a los Emiratos Árabes.

¿Cómo ha ido la vuelta a casa?

Bien, bien, aunque el principio fue complicado. La situación del club en general era muy mala e intentamos ayudar en lo que fuera. En lo deportivo, la Tercera es una categoría que apenas conocía. Jugué con el filial con 18 o 19 años, pero ya no tiene nada que ver con eso. Es una categoría difícil, por los campos, por los jugadores, cada vez hay más competencia. Estoy conociendo muchos jugadores y adaptándome una categoría bonita.

Bonita quizá sea la última palabra que viene a mi mente cuando pienso en estos años en 3.ª.

Ya, ya. Bonito me refiero a los campos que estoy conociendo, o volviendo a ellos después de muchos años. Es un mundo totalmente diferente al que he vivido como profesional y me gusta. Es una sensación de otro fútbol, de una experiencia distinta para mí, y con el plus de hacerlo con el club de mi vida, al que llegué de niño.

¿Y a nivel de juego? ¿Hay mucha diferencia?

La diferencia la marcan sobre todo las superficies y los campos. Castalia es una excepción, y eso que el terreno de juego nos lo encontramos como lo encontramos y se está intentando arreglar, pero sobre todo fuera de casa... Son campos pequeños, el juego es duro y directo, mandan las segundas jugadas. En algunos campos parece otro deporte, pero todo es lícito y sí me he dado cuenta de que todos los equipos saben a lo que juega, lo tienen muy claro y te complican la vida.

¿Qué has tenido que aprender?

A simplificar. Al principio, aún en situaciones con pocos espacios, por la voluntad de llevar el peso, de dominar, en muchos campos me costaba mucho ser práctico. Intentaba dar un pase por dentro, o complicaba al compañero de espaldas. Al final todo es más directo y tenerlo todo bien estudiado.

¿Te sigue dando satisfacciones jugar a fútbol?

La satisfacción sobre todo es volver del club donde salí, y hacer algo bonito, subir de categoría, devolver al Castellón donde se merece. Para mí es un gran objetivo. Lo más importante. Y volver a tener una ilusión. A nivel de convivencia en el vestuario, al ser el mayor a veces ves cosas diferentes a los jóvenes. Yo intento aprender de ellos y ellos de mi experiencia. Entre todos nos ayudamos.

Cuando debutaste en el Castellón, David Guinot tenía 5 años. Me llamó la atención que fueras a abrazarle tras ganar al Alzira.

Busqué a David porque me alegré mucho por él. No estaba jugando demasiado y cuando lo hace responde. Trabaja mucho, hizo un gran partido y lo merecía. Hay mucha competencia en la defensa. Arturo y Enrique son jugadores muy importantes, con características diferentes, pero los dos aportan mucho al equipo y son muy respetados dentro del grupo.

Frank Castelló, el anterior técnico, probó los tres centrales.

Frank ensayó mucho en pretemporada jugar con los tres centrales. El primero en casa en Liga jugamos así. Luego lo veía de otra manera, hubo lesiones, y decidió jugar más con cuatro.

¿Qué pasa en Castellón con los entrenadores?

No lo sé. Casi todas las temporadas he vivido cambios. Es un club muy exigente. Cuando estaba en Segunda B, había que subir a Segunda. Cuando estábamos en Segunda pronto la aspiración era estar entre los primeros, y ahora evidentemente se necesita subir. Es la realidad. Esa exigencia existe y es inútil negarla. Todo el que viene, jugador o entrenador, sabe lo que hay. El objetivo es el que es. En Castalia todos los domingos hay miles de personas. Detrás hay mucha masa social y se traduce en esa lógica exigencia.

Para ti la exigencia es doble. A nivel fútbol y a nivel institución. ¿Cómo se lleva eso?

Lo intento llevar de la mejor manera posible. Soy uno más dentro de la plantilla. Luego he hecho una apuesta muy grande a nivel personal en lo institucional, y también tengo que estar cuando debo estar, pero para mí lo importante es estar como jugador con mis compañeros.

¿La situación en los despachos es la que esperabais?

Sabíamos donde entrábamos, conocíamos el tinglado, pero cada día siguen saliendo cosas que hay que intentar negociar y solucionar. No es fácil el día a día, pero tenemos nuestro proyecto y tenemos claro lo que vamos a hacer, y se va a hacer. La ampliación termina dentro de poco y vamos a cumplir todo lo que hemos dicho. Saldremos adelante con este proyecto. A partir de ahí, con el apoyo de la gente que lo hemos tenido desde el primer minuto, sabemos que el potencial de este club es enorme.

¿Y tener más apoyos institucionales a estas alturas?

Por esperar siempre esperas más. Cada uno está luego en su derecho de apoyar o no apoyar, o de apoyar cuando lo consideren necesario. Si nos sentamos a hablar, a negociar, mejor para todos. Hay una deuda complicada, pero entre todos esto se saca a flote.

La paradoja albinegra es que, en el peor momento deportivo de siempre, está nivel social mejor que nunca.

Es así. Yo he jugado en Segunda o Segunda B y en Castalia no se vivía lo que se vive ahora. Había buen ambiente, pero menos socios, menor asistencia en el día de partido. La repercusión mediática, todo lo que está pasando, es igual o mayor que cuando estábamos en el fútbol profesional.

No te he preguntado por Sergi Escobar, el nuevo técnico.

Es otro tipo de entrenador. Frank lo intentó todo y más y lo agradecemos. Ahora es diferente, es gente de la casa. Para ellos el Castellón es una gran oportunidad de darse a conocer, dar un golpe en la mesa. Están transmitiendo una ilusión tremenda, ganas, trabajo, y eso es muy importante. Se juegan mucho también a nivel personal y eso se contagia.

En ningún campo has pensado, 'uf, ¿qué hago aquí?'

No, eso no, pero sí he pensado de que esto es volver a la realidad de lo que es el fútbol. Cuando juegas en lo profesional, en el extranjero.... vuelves y hay momentos al principio que vas a los campos y dices, joder macho, esto es la verdad. Lo otro a veces parece fantasía. En Tercera me estoy encontrando futbolistas que pelean desde abajo para ser profesionales, tanta gente que quiere dar el paso y lo difícil que es. Estoy valorando ahora más lo que he conseguido. Veo muchos jugadores que no conocía, y que por diferentes motivos no han llegado a superiores categorías que debían haber llegado, por lesiones, o por que no les dieron la confianza. La competencia es feroz.

¿Está mereciendo la pena?

Sí. No me arrepiento. Podría haberme ido al extranjero y estar más tranquilo, pero lo rechacé. Decidí quedarme porque creo en esto y creo que se puede dar una cosa bonita. Es un esfuerzo para mí y para mi familia. Tengo una hija de tres años y voy a tener otro hijo. También hay gente de fútbol y de confianza que te dice qué estás haciendo, que mire el dinero, pero la decisión es mía y de mi mujer y vamos adelante con todas las consecuencias.

Si acaba bien serás un ídolo. Si acaba mal...

La apuesta es grande, lo sé. La gente me ha recibido muy bien, qué te voy a decir. Y la gente de Castelló ama el Castellón, es un sentimiento muy fuerte, y te apoya. No tengo queja de nadie, pero también sé lo que es el fútbol, un día estás arriba y otro abajo. Sé lo que me juego y yo me la he jugado con unas ganas y una ilusión tremendas, y por eso estoy aquí.

¿Y hasta cuándo?

Si me encuentro físicamente en condiciones estaré ahí, siempre y cuando el entrenador cuente conmigo, eso es fundamental. Yo estaré a disposición del club hasta que el club lo considere oportuno.