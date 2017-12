El martirio del capitán Bruno Soriano

El capitán del Villarreal, Bruno Soriano, explicó a EFE su situación actual y sus sensaciones tras casi seis meses de baja, al afirmar que, aunque atraviesa «un un momento complicado», no se resigna ante su actual situación en la que le cuesta mucho «ver los partidos desde la grada».

Por ello, Bruno admitió que el actual es el momento más complicado de su carrera porque nunca había estado tanto tiempo fuera del equipo. Respecto a la fecha de su regreso, el capitán del Villarreal aseguró que tiene «un objetivo en la cabeza, una fecha», pero que a todo el mundo le dice que volverá cuando esté bien del todo, lo que significa no tener «dolor», ya que ahora el dolor le impide «entrenar y jugar con normalidad». Bruno explicó que este era un problema que inicialmente se pensaba que iban a resolver en tres o cuatro semanas, pero que ya suma más de cinco meses. Se trata de una tuberosidad en la tibia derecha que, explicó, ya está solventada en lo quirúrgico y con el alta médica.

No llega, a cambio, la deportiva. «Sin embargo, he intentado volver tres veces y cuando estaba ya ahí para hacerlo, unas molestias en la rodilla me lo han impedido, lo que hace que todo sea más duro y más complicado a la vez que frustrante por tener que empezar otra vez», indicó el de Artana.



Camino lento

Ahora parece que se encuentra mejor, señaló Bruno, al poder entrenar con cierta normalidad, pero con molestias y con dolor que le impiden apoyar bien y que no le dejan trabajar como debe. «Así, con este dolor tan intenso, no se puede jugar», agregó.

Cuando esta situación parece acercarse a su recta final, el jugador tiene ilusión, pero pide paciencia y descarta tener ansiedad para volver. «Cuando esté bien voy a invitar a comer a mis médicos, a mis fisios y a mis recuperadores, por el esfuerzo que están haciendo», comentó Bruno, quien agradeció al club y a los aficionados la paciencia y el cariño que tienen con él. Por el momento, su posición en el once la ha ocupado el joven Rodrigo.