Un estudiante de la UJI gana un premio en Limoges

Eugeni Cañas Recacha, estudiante de doctorado de la Universitat Jaume I y becario del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica Agustín Escardino, ha recibido el primer premio del congreso '8èmes Rencontres Internationales sur la Projection Thermique', organizado por el Centro Europeo de la Cerámica de la Universidad de Limoges (Francia).

Eugeni Cañas ha obtenido esta distinción por el trabajo titulado 'Effect of feedstock and thermal spraying variables on the performance of solution precursor plasma sprayed bioactive glass coatings'. Los directores de la tesis del alumno premiado son el catedrático de Ingeniería Química, Enrique Sánchez, y la profesora María José Orts.

Este congreso se centra en las diferentes técnicas que conforman el abanico de procesos de proyección térmica. Mediante estas técnicas es posible obtener recubrimientos avanzados a partir de distintos materiales -cerámicos, metálicos, plásticos, entre otros- sobre sustratos de diferentes materiales y geometrías.

El congreso supone un marco "ideal" para el intercambio de información entre los diferentes grupos de investigación asistentes al mismo y personal perteneciente a diferentes empresas dedicadas a la fabricación y suministro de equipamiento para proyección térmica, según ha informado la UJI en un comunicado.

Por otro lado, se trata de un congreso internacional a nivel europeo, aunque también acuden participantes de otros países de fuera de la comunidad europea como Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá o China, entre otros, donde se dan cita grupos de investigación en proyección térmica referentes a nivel mundial.

Durante la celebración del congreso, se conformó un comité científico de expertos en la materia que se encargó de seleccionar los mejores trabajos presentados y asignar los premios. Este comité estaba dirigido por el profesor Lech Pawlowski -University of Limoges, France-, organizador del congreso; y el profesor Christopher Berndt -Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia-.