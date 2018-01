Fichajes: Las contrataciones se van cociendo a fuego lento

Y si importante es cubrir la Ampliación de Capital, también lo es el reforzar la plantilla del Castellón que anda falta de efectivos en determinadas demarcaciones. Esta semana sin falta habrá movimientos. Es lo que se quiere desde el club porque son conscientes de que en el momento que se anuncien fichajes (casi todos ellos de Segunda B) habrá un acelerón en la campaña de abonos de la segunda vuelta, que sigue su curso y va por 10.426 afiliados. Se quiere cerrar lo antes posible la llega del delantero Carlos Esteve (ex Toledo) y del mediocentro Marc Castells (Zirka Kirovohrad). Desde el club se pide paciencia porque en breve habrá noticias y estos temas requieren su tiempo. En un principio llegarán de tres a cinco fichajes y se quiere acertar para no traer jugadores del montón que no aporten nada bueno, sino que sean verdaderos refuerzos para cubrir la portería, el lateral, el centro del campo y la delantera. El que sigue haciendo fuerza para venir en el portero valenciano Álvaro Campos (del Ontinyent).