Ribes: «Tal vez ha sido un error mío que el Principal esté cerrado en Navidad»

«El planteamiento fue diferente, tal vez fue un error mío». Así se expresaba ayer el director territorial del Instituto Valencià de Cultura, Alfonso Ribes, con respecto al hecho de que el Teatre Principal de Castelló haya permanecido cerrado durante las fiestas navideñas y solo haya acogido la representación del Betlem de la Pigà. Ribes, quien asistió ayer a la presentación del programa cultural del primer trimestre, argumentó que «se ofrecieron actividades la semana anterior a las fiestas para público familiar pensando también en los centros educativos». Ribes hace referencia a la propuesta de la «Biblioteca de sons y sorolls» que era la «propuesta de Navidad» pero «la avanzamos un poco para abrir la propuesta a los centros educativos, que ahora están cerrados». «Tal vez ha sido una equivocación mía pero el objetivo era conseguir que los niños y el público familiar vengan al teatro», apostilló.

Por su parte, el director general del IVC, Abel Guarinos, apuntó que «los otros espacios no han parado» y que, pese a que en el Teatre Principal no había programación, había otras alternativas culturales. «Hemos cerrado el año 2017 el 29 de diciembre con la Orquestra Simfònica de Castelló en el auditorio y tres días después hemos abierto otra vez el auditorio con la Jove Orquestra.No ha habido una interrupción de la programación cultural, si no ha habido teatro, ha habido otra oferta cultural», apostilló Guarinos.

En cuanto a la programación de enero a marzo del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Castelló reúne más de 80 propuestas diferentes y para todos los públicos. Una programación de «calidad, diversa, equilibrada y profesional», según informó Guarinos.

Como novedades, el Teatre Principal acogerá «En paral·lel: Trobades amb...», un punto de encuentro con los dramaturgos, actores, críticos y teóricos del mundo del teatro, y también con la difusión del trabajo de grupos y asociaciones cuyo trabajo esté relacionado con el argumento de la obra representada. Esta iniciativa tiene una voluntad didáctica y está destinada tanto a los amantes del teatro como al público en general.

Asimismo, otra de las nuevas incorporaciones al programa cultural castellonenses son los talleres para embarazadas «Amb bombo i platerets» y el «Espai Musical de 3 a 7» que se realizarán en el Auditori i Palau de Congressos. El primero pretende enriquecer el desarrollo del bebé gestante y el segundo ofrece una experiencia musical dirigido a alumnos de 3 a