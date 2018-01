El ayuntamiento espera que se concrete el plan de viabilidad

El anuncio de la suscripción de más de 600.000 euros por la sociedad Capital Albinegro, liderada por Vicente Montesinos, Ángel Dealbert y Pablo Hernández, en la ampliación de capital propuesta el pasado mes de noviembre ha sido bien recibida en el Ayuntamiento de Castelló. Desde el consistorio castellonense se apunta que «todo lo que sean pasos para garantizar la estabilidad y la viabilidad del club son bienvenidos» pero, aun así, se espera que los nuevos propietarios de la entidad de la capital de la Plana muestren su plan de viabilidad económica a la alcaldesa Amparo Marco.

«Las condiciones del ayuntamiento para ayudar al club siempre han sido que se aclarara la situación societaria, que parece que más o menos ya está, y que mostraran un plan de viabilidad. La voluntad del ayuntamiento es que la situación empresarial del Castellón se haga más estable y sólida, y se garantice su futuro, por lo que ahora esperamos a que se concrete o defina ese plan de estabilidad», apuntan desde el ayuntamiento a preguntas de Levante de Castelló tras el anuncio del pasado jueves tras firmar la documentación necesaria en un notario.



Uso de Castalia

La idea es que las conversaciones entre ambas partes se retomen una vez pasen las vacaciones navideñas y se puedan empezar a negociar también las condiciones de la cesión del estadio Castalia, cuyo plazo expiraba el pasado 31 de diciembre pero que seguirá usando el club «en precario». «Aunque no esté formalizado el nuevo convenio, y hasta que no se diga lo contrario, el Castellón seguirá usándolo en precario», explican fuentes del consistorio de la capital de la Plana, desde donde al mismo tiempo insisten en que «el ayuntamiento es albinegro, pero esto no quiere decir que tengamos que responder por ellos sin tener nada en cuenta ya que el club no deja de ser una empresa privada».