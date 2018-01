Cabalgata Reyes Castellón 2018: Consulta el horario y el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2018

Los Reyes Magos llegan este viernes a Castelló para repartir regalos entre los niños y niñas de toda la provincia. Pero antes de ponerse manos a la obra participarán en las cabalgatas previstas en distintos municipios.

En Castelló comenzará a las 16.00 horas cuando sus majestades lleguen a la plaza del Mar en el Grau, donde habrá animación a cargo de distintos colectivos. Desde ahí se acercarán a la Tenencia de Alcaldía del distrito marítimo donde recibirán a los primeros niños y niñas.

El desfiles arrancará de la calle San Roque en dirección a la plaza Mayor a las 19.00 horas, pasando por la calle Sanahuja, la plaza María Agustina, calle Gobernador, plaza Borrull, calle Asensi, plaza de la Paz, calle Mayor y plaza Mayor. La llegada está prevista a las 20.30 horas y desde el Ayuntamiento de Castelló dedicarán unas palabras a los más pequeños.

Cabe recordar que por motivos de seguridad la calle Mayor estará vallada en la cabagalta y lo niños deberán coger los caramelos por detrás de las vallas.

Desde los perfiles oficiales de la Policía Local se recuerda que hay que prestar atención a los agentes de seguridad y emergencias que habrá en la zona, se aconseja no tratar de acceder a zonas saturadas de público, buscando las zonas más anchas y evitando las calles más estrechas. Además, se recomienda abandonar con serenidad los lugares en caso de tener sensación de agobio para no causar alarma y también no subirse a elementos del mobiliario urbano ni de otro tipo ya que es peligroso.