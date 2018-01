Bakambu: «Hace tiempo que tenía esta oferta, pero no dije nada»

Todavía no es oficial por parte de los clubes, pero Cédric Bakambu se pasó ayer por la Ciudad Deportiva Miralcamp para despedirse de los que han sido sus compañeros durante las dos últimas temporadas. El delantero franco-congoleño considera que su marcha al Beijing Guoan chino, club que pagará cerca de 40 millones de euros por su trapaso y triplicará su salario anual, era una oportunidad que no podía dejar escapar.

«Está todo cerrado y ahora estoy esperando a que se solucione el tema entre los dos clubes y ya está», confesó Bakambu en las instalaciones del club vila-realense, añadiendo al mismo tiempo que «las cosas cambian muy rápido, pero yo hace tiempo que tengo esta oferta y no quería decir nada a nadie. Estoy contento pero a la vez triste, un poco las dos cosas, pero esta es la vida de un jugador y es así como vienen las cosas».

El delantero franco-congoleño, máximo goleador del plantel amarillo en lo que va de temporada, confesó que le había costado tomar la decisión de marcharse a la Superliga china con la temporada en marcha en España: «No es nada fácil tomar una decisión. Lo he hablado mucho con mi familia y al final tomamos esta decisión, que creo es lo mejor».

Bakambu, que el domingo se incorporará a la disciplina de su nuevo equipo, aseguró que no quería marcharse de Vila-real sin despedirse de sus compañeros y de la afición del submarino ya que desde el primer día en que fichó por el Villarreal se sintió muy querido. «He estado muy bien en el Villarreal y he hecho dos años muy buenos. Estoy triste por salir ahora, pero esto es así. En todo este tiempo he notado mucho el cariño de la gente del Villarreal y siempre han estado conmigo. Yo también le quiero mucho, por eso quiero despedirme de ellos y quiero decirles adiós», confesó.

El club que preside Fernando Roig fichó a Bakambu en agosto de 2015, procedente del Bursaspor ruso, por cinco temporadas. Pero en julio del año pasado, y viendo las grandes temporadas que estaba realizando con el conjunto de la Plana Baixa, la dirección deportiva del Villarreal optó por mejorarle el contrato y ampliarlo hasta 2022. Los cantos de sinera del fútbol chino venían sonando desde hacía tiempo y la entidad amarilla quiso blindar al jugador. Eso sí, el dinero finalmente no ha sido inconveniente para el Beijing Guoan y este pagará cerca de 40 millones por los goles de Bakambu. «Guardo muy buenos recuerdos de mi etapa aquí. Poder jugar con Bacca o Soldado y con otros compañeros ha sido muy bonito y he disfrutado con ellos mucho. Pero mi mejor recuperdo es el partido con el Liverpool aquí», concluyó.