Dani Villanueva: «Uno de los objetivos en 2018 es ser mejores fuera de casa»

Dani Villanueva, máximo goleador del Villarreal C que podrá jugar contra el Crevillente porque prosperó la alegación presentada por el club, aseguró que «uno de los objetivos en 2018 es ser mejores fuera de casa» ya que reconoció el ariete malagueño que «haciendo bien las cosas, soñamos en meternos entre los cuatro primeros clasificados».

«En casa estamos manteniendo una muy buena regularidad y es cierto que como visitantes nos falta ser más contundentes, ganar más partidos. Hasta la fecha nos ha costado mucho y estamos trabajando para corregir eso», apuntó el goleador del segundo filial amarillo que en estos momentos suma nueve goles en su cuenta particular.

A la conclusión de la primera vuelta la cuarta plaza está un poco lejana, pero está imposible si se tiene en cuenta que restan veinte partidos por disputarse. «En la primera parte del campeonato hemos tenido muchas e importantes bajas por lesión, pero eso no debe ser una excusa porque la plantilla es larga y compensada», aseguró Dani Villanueva.

De las ambiciones del Villarreal C también habló el pichichi de la escuadra amarilla: «Vamos a luchar por estar entre los cuatro primeros. El Villarreal B lo está haciendo muy bien y a buen seguro que estará entre los cuatro primeros. Entonces nosotros también podríamos jugar el play-off. Eso nos obligará a hacer una segunda vuelta muy completa», destacó.

A nivel personal, en este 2018, espera «hacerlo lo mejor posible» y no se quiso poner ninguna cifra de goles. «Espero marcar y si es posible más que en la primera vuelta, mejor. Es algo que no me obsesiona, pero como delantero soy uno de los responsables de meter goles para ayudar a ganar los partidos», dijo.

Finalmente, del rival de mañana en el Mini Estadi (15.30 horas), el Crevillente, comentó que «es un equipo complicado y duro. Ya nos lo demostraron allí. Aquí en casa tenemos que mantener la regularidad de la primera vuelta y evitar la menor pérdida de puntos».



Olvidado el mordisco de Blay

Dani Villanueva fue objeto de un mordisco en el muslo derecho por parte del jugador del Almazora, Blay Andrés, en el último partido de Liga de 2017. Les costó la roja en el minuto 78, aunque prosperaron las alegaciones del Villarreal y Apelación le quitó los cuatro partidos de sanción y se los mantuvo a Blay: «El tema está olvidado por mi parte. Es algo que sucedió en el campo y allí de tiene que quedar».