Intercambio de cromos

Las dificultades del mercado cuando la competición ya se ha iniciado llevará al Villarreal CF a solicitar la cesión de un jugador para encontrar al mejor recambio posible para Cédric Bakambu. De entre los nombres que baraja la secretaría técnica de la entidad amarilla, el que suena con más fuerza es el de Roger Martínez (Cartagena de Indias, Colombia, 1994), quien tendría ya apalabrada su llegada a Vila-real en los próximos días.

Descartada la posibilidad de hacer un importante desembolso para traer ahora un jugador, la entidad de la Plana Baixa ha encontrado precisamente en la Superliga china –el destino de Bakambu- a su posible sustituto. El atacante, que en junio cumplirá 24 años, ha competido la primera parte de la presente temporada en el Jiangsu Suning cedido por el Inter de Milán –es el propietario de su ficha–, pero el club italiano está dispuesto a repescarlo en este mercado y volver a cederlo para que el colombiano dispute la segunda parte de la campaña en algún club de Europa.

El Villarreal, conocedor a la perfección del mercado, se ha movido con rapidez y ha contactado ya con el club italiano, solicitando formalmente la llegada de Roger Martínez hasta junio de 2018. Esta sería la primera experiencia europea del internacional colombiano ya que prácticamente toda su carrera como futbolista profesional la ha desarrollado en Argentina tras iniciarse en su país. Concretamente el delantero que se encuentra en la agenda del Villarreal ha militado en las filas del Racing de Avellaneda, Santamaría (cesión), Aldosivi (cesión) y el último año en China, donde ha marcado más de 20 goles.

Pero ahora que se acerca el Mundial de Rusia el jugador quiere estar en plena forma después de habe superado algún contratiempo en forma de lesión en los últimos meses. «Firmé un acuerdo que al año podría tener la oportunidad de irme al Inter o a cualquier otro club de Europa. Ya se había cumplido, pero el Jiangsu me pidió si me podía quedar un poco más porque estaba pasando un momento difícil. Acepté y me quedé para ayudarlos. Por suerte mantuvimos la categoría y tuve buenas actuaciones. Pero ahora ya se terminó. Sería importante cumplir mi sueño y pasar a Europa, comentaba recientemene el delantero colombiano en una entrevista a un medio de su país.

Si todo sale como está previsto, Roger Martínez no jugará en el Calcio italiano sino que llegará a España para defender los intereses del Villarreal, club con el que no solo podrá participar en la Liga española sino que también le dará la opción de participar, como mínimo, en una ronda de la Liga Europa.

«Estoy enfocado en mi sueño de poder jugar en Europa y llegar al Mundial de Rusia. Ojalá se me dé la posibilidad de estar en el Mundial. Yo ya estoy mirando todos los partidos del Inter y si llega a ser otro club, también estoy mentalizado porque es lo que quiero desde chico», reconocía hace pocos días Roger Martínez, cuando comenzaba sus vacaciones de Navidad en su país de origen tras cerrar su etapa en el fútbol chino.