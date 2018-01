Radiu regresa a la disciplina del Castellón

El centrocampista castellonense Diego Radiu se convierte en el segundo refuerzo que llega al juvenil del Castellón, que tras encadenar once jornadas sin ganar se ve avocado a luchar por no descender. Este joven jugador subió la temporada del juvenil B al A del Castellón, en División de Honor, donde jugó ocho partidos con 493 minutos. Finalizada la campaña, con descenso a Liga Nacional, se interesó por él el UCAM Murcia. Allí, en su juvenil, no ha tenido regularidad. Ha jugado siete partidos y sumó 193 minutos. Rescindió el martes y ayer firmó por el Castellón.