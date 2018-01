El Mediterráneo da un paso vital hacia la permanencia

El CV Mediterráneo no podía fallar y no falló. El conjunto castellonense dio un paso vital hacia la permanencia en la Superliga masculina, la máxima categoría del voleibol nacional, al doblegar con autoridad al Tarragona en encuentro disputado en el Pabellón Pablo Herrera ante 150 espectadores. Los locales no dieron opción al colista de la liga y vencieron en tres sets por la vía rápida, 3-0, para sumar tres puntos importantístimos en el camino hacia su objetivo en la presente temporada, que no es otro que la permanencia en la categoría.

Con la victoria, y a expensas de varios resultados de la jornada, el CV Mediterráneo Castellón escapa de los puestos de descenso y mira hacia la zona media. En todo caso, con el colista Tarragona descolgado, se adivina una lucha tremenda entre L'Illa Grau, Vecindario, Textil Santanderina y el propio Mediterráneo para lograr la salvación a final de curso.

Ayer, en el Pablo Herrera, los locales marcaron enseguida distancias con el rival. Desde el primer momento los castellonenses tomaron el timón del partido y no lo soltaron hasta el punto final.

En el primer set, pronto manejaron ventajas, primero ligeras y luego casi definitivas. Mediterráneo rompió el set hacia el ecuador del mismo, y lo cerró con solvencia por un claro 25-16.

El segundo fue algo más igualado, pero siguió la misma tónica. En todo momento los locales fueron controlando la situación, y se despegaron en el electrónico a la hora de lo definitivo (25-19).

El tercero estuvo algo más igualado, ya que Tarragona protagonizó una tímida reacción. Sin embargo, Mediterráneo se rehizo a tiempo para llegar en ventaja a los puntos finales. El 25-22 abrochó el triunfo que necesitaban los locales.



Próxima jornada

Tras empezar el año 2018 de manera inmejorable, el equipo castellonense ya piensa en la siguiente cita del calendario. El próximo sábado visitarán territorio andaluz para medirse, a partir de las 20.00 horas, a Unicaja Almería, un rival temible, de los más duros de la categoría.