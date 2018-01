Orpesa presenta los cursos de juventud para el primer trimestre de 2018

La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Orpesa ha presentado los cursos y actividades que se celebrarán de enero a mayo de 2018, todas de carácter gratuito y dirigidas a jóvenes entre 13 y 35 años. Tras el éxito de los anteriores programas y haber evaluado los intereses y demandas existentes entre los jóvenes de la localidad, las actividades elegidas para el primer semestre de 2018 incluyen un variado programa de cursos y talleres.

Se realizarán dos cursos de fotografía, uno de retoque fotográfico y otro de taller de retrato fotográfico, y dos salidas fotográficas a la Vía Verde del Mar, una diurna y otra nocturna. Los jóvenes tendrán la oportunidad de iniciarse o perfeccionar su práctica de guitarra clásica, mejorar sus conocimientos de inglés a través de los cursos 'English &'; 'Cinema' y 'Improve your English: English Writing and Conversation'; aprender danzas urbanas en el Curso de Hip Hop o iniciarse o mejorar su técnicas de calistenia. El programa también incluye dos talleres creativos a celebrar en febrero: taller de velas aromáticas y un taller de 'découpage', en el que los asistentes aprenderán a customizar ropa, zapatillas, bolsos, carteras, etc.

También se vuelven a ofrecer las clases de refuerzo, con el objetivo de ayudar a los estudiantes de ESO, FP y Bachillerato a preparar sus exámenes finales. Para los amantes de los libros se formará un Club de Lectura, que se inaugurará con la lectura de 'Wonder. La lección de August', de R. J. Palacio.