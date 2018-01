Tu regalo de Reyes municipal

Sabes que el bipartito te ha hecho un regalo de Reyes municipal? Sí, el bipartito escribió la carta a Sus Majestades para todos los castellonenses y gracias a ellos, el próximo año recibiremos como presente la imposición de más pagos. No se ha revertido la subida de la tasa de basura que el Pacte del Grau efectuó en 2017, por lo que seguiremos pagando más en 2018. Por cierto, quien tenga un piso de 80.000 euros pagará la misma tasa de basura que el propietario de uno de 3 millones de euros -a eso llaman ellos fiscalidad progresiva- porque el Ejecutivo local no quiso aceptar la propuesta de Ciudadanos de nuevos tramos impositivos. Pero el bipartito no se ha olvidado tampoco de pedir para los autónomos, empresarios o emprendedores. Ellos también tienen su regalito: el bipartito ha bajado el umbral del IBI diferenciado con lo que más comercios, restaurantes y bares, industrias, almacenes, etc. pagarán 11 décimas más. Y a esto se suma la presión fiscal creciente sobre las empresas del puerto, que no olvidemos generan cientos de puestos de trabajo. Y lo más sorprendente es que el bipartito sube los impuestos con superávit y las arcas municipales llenas.

Pero por si el expolio fiscal no fuese suficiente regalo, el bipartito decidió añadir en la carta a Melchor, Gaspar y Baltasar un bonito préstamo de 12 millones de euros que tendremos que pagar todos los castellonenses ¿Para qué? Para tener contentos a sus jefes de Valencia. El bipartito hipotecará este año a la ciudad por hacerle la ola al Consell, porque por no alzar la voz ante sus cabezas de cartel a nivel autonómico, los vecinos de Castellón pagaremos toda la rehabilitación del edificio de los antiguos juzgados de manera unilateral, pese a que luego el uso será compartido entre Ayuntamiento y Consell. El Consell nos da un edificio de 6 millones de euros y nosotros nos tenemos que gastar 12 en su rehabilitación. Buen negocio, ¿no? Y no es el único muerto que nos vamos a comer de la Generalitat. Porque el bipartito asumió gustosamente hacerse cargo de las obras de colegios que el Consell prometió y debe a nuestra ciudad. Sí, ha entendido bien, el Consell que iba a acabar con los barracones ahora pide que lo hagan sus ayuntamientos porque son incapaces de gestionar nada. La máxima promesa del Pacte del Botànic lleva dos años de incumplimiento y han pedido ayuda desesperadamente para conseguir resultados a los consistorios. Y yo que creía que el Consell debe ayudar a la ciudad, y resulta que la ciudad tenemos que ayudar a los miembros del Consell.

En resumen, el Ayuntamiento sube los impuestos a los vecinos de la ciudad, mientras se encarga de las inversiones de otras administraciones sólo para tener contentos a los superiores de sus partidos y además, lo hacen con total sumisión. La misma que mostraron cuando ni siquiera rechistaron frente al ninguneo del Consell a Castellón en los presupuestos autonómicos para este año. Sí, bwana. Sin duda, si alguien se merece carbón este año es el bipartito. Si los Reyes Magos son justos les habrá traído toneladas y toneladas. Este Castellón mío, este Castellón nuestro, ay, ay.