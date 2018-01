TAU visita Melilla en un partido con aroma a «play-offs»

El TAU Castelló visita a las 12.00 horas al Melilla con la intención de acentuar las buenas sensaciones de los últimos partidos. El conjunto castellonense afronta un partido con aroma a «play-offs». El CB Melilla ocupa la quinta plaza de la tabla clasificatoria, con una sola victoria de ventaja respecto a los castellonenses, que son séptimos pese a las numerosas lesiones que han sufrido en estos primeros meses de competición.

«Salud», precisamente, es lo que ha pedido Toni Ten a los Reyes Magos. El entrenador de TAU Castelló participó en una simpática iniciativa de la federación de baloncesto y envió, como el resto de técnicos de LEB Oro, su particular misiva a los Reyes Magos de Oriente. «Aunque la gente crea cada vez menos en vosotros tal y como les empieza a pasar ya a mis hijos de 7 y 8 años», escribió Ten, «los que seguimos teniendo mucha fe en vosotros queremos haceros llegar nuestros deseos. En mi caso, no quiero ser muy ambicioso primando en mis deseos la salud, que tengamos un año tranquilo de lesiones ya que venimos de una mala racha en la que hemos visto a nuestros jugadores pasarlo incluso muy mal. El ver que no pueden trabajar y disfrutar con lo que les gusta ha hecho que todos nos resintamos».

El entrenador del TAU pidió también un poco de «suerte», y quiere asimismo ver las gradas del Ciutat cada vez más llenas. «Por último, me gustaría pediros que nos ayudéis a que aumentemos el nivel de público y aficionados en cada partido. Además de nuestros fieles creo que cada día somos más y eso nos está ayudando a crecer a nivel social lo que se ha trasladado a la pista donde nos han ayudado incluso a ganar algún partido que otro. Nos encanta que nuestra gente esté a nuestro lado y por eso queremos que en este 2018 vengan a apoyarnos en masa». Hoy, de momento, toca rendir a domicilio.