El Villarreal pelea contra sí mismo

Enfrentado a una lucha continua contra las adversidades en forma de lesiones y sanciones, el Villarreal pretende seguir navegando la ola buena con la que finalizó el pasado año 2017. Tras dos triunfos consecutivos lejos de casa, ante Celta y Valencia, el equipo de Javi Calleja busca su tercera victoria liguera seguida en la visita de un Deportivo de la Coruña en estado depresivo al Estadio de la Cerámica. Con ganas de reunir fuerzas para ensayar la remontada copera ante el Leganés, después de la derrota del jueves por 1-0 en Madrid, el submarino no quiere dejar escapar el tren de cabeza, aunque para ello tengo que sobreponerse a siete bajas y a la despedida rumbo a China de su referente ofensivo, Bakambu

Una vez más, muchos condicionantes para Calleja a la hora de elaborar ya no sólo el once inicial, sino para completar la citación para el duelo de hoy. Además del adiós de Bakambu, el madrileño no puede contar con Trigueros, que cumple un partido de sanción tras ser expulsado en Mestalla. A ellos, hay que sumar las ausencias habituales de Asenjo, Bruno Soriano, Sansone y Ruben Semedo. En la lista también se incluyen Roberto Soriano, con un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que ya no jugó en Copa del Rey, y Ramiro Guerra, baja por una parameniscitis en la rodilla izquierda.

Ante esto, Calleja ha tenido que llamar a los canteranos Imanol y Chucha, además de un asentado Dani Raba, para completar la convocatoria de 18 hombres. El cántabro apunta a la titularidad en un centro del campo en el que Castillejo jugará por la izquierda, Rodrigo sería el hombre ancla y Pablo Fornals estaría en la mediapunta, por detrás de los delanteros. Sin más alternativas, los dos hombres más ofensivos serán Carlos Bacca y Enes Ünal.

Atrás, en la retaguardia, Javi Calleja contará con los nombres más comunes. Sergio Asenjo se situará bajo palos, mientras que Mario y Jaume Costa defenderán los laterales. Álvaro González y Víctor Ruiz serán los centrales. Un once de circunstancias, en otra nueva ocasión que buscará un triunfo ante un conjunto que arranca la jornada en puestos de descenso y que sólo suma una victoria en las últimas siete jornadas.



Sin Lucas ni Valverde

Nada fácil el panorama que afronta el técnico del Deportivo, Cristóbal Parralo. Los blanquiazules cayeron antes del parón por 1-3 en el derbi gallego ante el Celta, y además viajan a Vila-real sin Lucas Pérez, ni Fede Valverde, dos de los puntales del equipo. A ellos hay que unir la ausencia, por acumulación amonestaciones, del suiza Fabian Schär.

El técnico andaluz medita variar su sistema y saltar al campo con tres pivotes. Éstos serían Guilherme, Borges y Mosquera, la novedad. Por su parte, Albentosa se encargaría de reemplazar a Schär en el centro de la zaga, mientras que Andone ocuparía la punta de ataque, en lugar de Lucas Pérez. Los ocho hombres restantes serían los mismos que se midieron al Celta antes de Navidades.