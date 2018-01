Calleja: «Estoy desilusionado, no hemos estado a la altura del partido»

La insatisfacción era evidente en Javi Calleja tras el empate cosechado ayer por el Villarreal ante el Deportivo. El técnico madrileño se mostró «desilusionado» e incluso afirmó que estaba «cabreado» porque el equipo no jugó bien contra los gallegos. En la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, el preparador de los castellonenses señaló que «el equipo no ha demostrado el nivel exhibido durante la temporada. No hemos estado a la altura de lo que demandaba el partido. Era un encuentro muy importante que queríamos ganar, ya que una victoria nos permitía situarnos entre los cinco primeros. Nos vamos desilusionados».

«Nos ha faltado imprimirle ritmo al juego. Hemos tenido el balón, pero no hemos encontrado profundidad ni fluidez en el centro del campo. Además, el tanto del empate llega en una situación que podríamos haber evitado. En líneas generales, no hemos estado bien», explicó sobre el duelo.

También habló Calleja sobre la llegada del nuevo refuerzo para la delantera, Roger Martínez. El colombiano será presentado hoy y llega como recambio para Bakambu, que se marcha a la Superliga china. «Bakambu ya no está y le deseo la mejor de las suertes. Roger Martínez es un refuerzo necesario, un complemento para lo que tenemos arriba. Espero que se adapte lo más rápido posible para que nos ayude en lo que falta de temporada».



«Hay que cambiar la situación»

También habló después del partido Pablo Fornals, que señaló que, después de dos meses sin ganar en casa, «debemos dar un golpe en la mesa y cambiar la situación. Eso para por ganar el próximo partido contra el Leganés». El centrocampista del Villarreal comentó que «ha sido un partido un poco raro, porque al principio y con el gol hemos hecho buen juego. Pero en la segunda parte la intensidad ha ido bajando y, después del gol de ellos, nos ha quedado poco margen para marcar el segundo».

El medio castellonense señaló que «teníamos la baja de Trigueros, pero no es excusa porque cualquiera que juega intenta hacerlo lo mejor posible». «El Dépor, a pesar de su situación en la tabla, es un buen equipo, que hace las cosas bien. Además, en la segunda mitad, han planteado un partido muy trabado, con protestas y nosotros hemos entrado en su dinámica», comentó.

La próxima jornada, el Villarreal jugará en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, pero Fornals afirmó que «ese partido que muy lejos. Primero está la Copa y debemos remontar. A Madrid tenemos que ir a disfrutar y demostrar que podemos luchar».