NUEVO AÑO Y CAMBIO DE AGENDA

El tiempo está claro que pasa a velocidad vertiginosa. La vida, sobre todo a partir de ciertas edades, no es que pasa, es que se escapa sin que se pueda detener. Parece ayer cuando con gran expectación nos disponíamos a entrar en un nuevo milenio, que nos traía además una nueva moneda europea y muchas incógnitas, ante las que todos los ciudadanos andábamos un tanto expectantes. Y de momento, de la noche a la mañana, nos damos cuenta de que han pasado ya diecisiete años de ese hecho, lo que quiere decir que muchos adolescentes a punto de ser mayores de edad ya son de este siglo y no vivieron aquel momento.

Hemos despedido un año importante como todos a cualquier nivel con el ingrediente desafortunado del procés catalán, algo inimaginable cuando se aprobó hace cuatro décadas la Constitución española, con el gravísimo defecto que nadie vio en aquel momento de la creación del Estado de las Autonomías, y cesión de la Educación entre otros temas importantes, que han venido en perjuicio de la pérdida de valores de lo nacional en detrimento de lo regional y quién sabe si prospera «Tabarnia» de la llegada a lo ridículo, hasta que cada persona cree su propia autonomía. No digo dónde vivo por si vienen los ' scrachistas', pero por si las moscas he comenzado a redactar mi propia constitución, a preparar mi propia bandera e himno, etc, etc.

Durante el año que ha terminado recordamos dos hechos importantes que se produjeron en nuestra ciudad hace medio siglo: la inauguración de la entonces llamada Residencia Sanitaria -hoy Hospital General- y la refinería de petróleos. Fueron dos hechos de gran relevancia, que dieron un salto cualitativo de primer orden a la ciudad y sus habitantes. Aquella residencia dirigida por el doctor Félix Ruiz, y de la que formaron parte destacados médicos como los doctores Enrique Simón, Cros, Almela, Calvo y tantos otros, vino a situar a Castellón al máximo nivel de la sanidad nacional.

La refinería, por otra parte, conocida al principio como «La Esso», fue no sólo muy importante para la economía nacional sino para muchos castellonenses que encontraron empleos magníficos desde el punto de vista social y económica. Con la llegada de esta empresa llegaron las cenas a la americana en el Casino Antiguo –una novedad en la gastronomía- y las abrigos de pieles espectaculares que revolucionaron también este mercado local. La refinería en todos los años de funcionamiento ha sido una empresa que se integró sin fisura alguna en la vida de la ciudad, estando presente en los actos o acontecimiento dónde se la requería su colaboración o ayuda siendo una empresa que ha gozado siempre del favor de todos los castellonenses, y toda la parte de ello la han tenido sus directivos en las diferentes etapas por las que ha pasado y sus encargados de relaciones externas como J osé Luis Noé, desgraciadamente fallecido. Con él y con muchos de sus directivos, los medios de comunicación mantuvimos unas excelentes relaciones no sólo profesionales sino de amistad que hemos conservado a lo largo de los años.

Pero terminado el año, hemos entrado en el nuevo. Y lo primero que se hacer habitualmente es proceder a la apertura de una nueva agenda, con sus correspondientes nuevos teléfonos. Personalmente este hecho siempre ha tenido unas connotaciones dolorosas para quien esto escribe, hasta el punto de que algún año, seguí con la agenda del anterior. El porqué es muy fácil; porque desde la A casi hasta la Z tienes que borrar los teléfonos de muchos amigos o de gente con la que has mantenido una relación profesional, que desgraciadamente sabes que no te van a contestar, porque murieron en el transcurso del último año. Y cada borrado supone el recuerdo de muchos afectos y tantas circunstancias vividas, en algunos casos durante gran parte de nuestra vida. Pero como se dice en estos casos, la vida sigue, aunque con pérdidas muy significativas, dado que los años no perdonan.