El perquè dels Jornals de Vila

Amb el «Pla Castelló, Ara» Castelló en Moviment pretenem donar resposta a les principals preocupacions de la ciutat: ocupació, habitatge i medi ambient. Resulta difícil discernir si a la ciutat de Castelló ha baixat l'atur o el que ha baixat és la població activa. Hem passat dels 180.000 habitants el 2012 als 170.000 segons les dades a novembre del 2017. Així doncs no és d'estranyar que hàgem passat de 20.000 persones a l'atur a les 14.000 actuals. Molts i moltes de les nostres joves han marxat a l'estranger o a altres comunitats en busca d'oportunitats d'ocupació que ací no troben. La població estrangera ha disminuït considerablement. Amb tot, les vora de 14.000 persones que romanen a l'atur a la nostra ciutat és una dada realment alarmant. Tanmateix, els sindicats denuncien la precarietat i temporalitat de l'ocupació que es crea. Els successius governs del Partit Popular i del PSOE, no sols van unflar la bambolla immobiliària que en esclatar es va portar l'ocupació per davant, sinó que amb les seues reformes laborals l'han precaritzat tant que aconseguir treball estable és menys probable que ens toque la Grossa de Nadal.

La precarietat castiga més a les dones, encarregades de les cures dels fills i filles i familiars dependents. Algunes han de compaginar treballs a mitja jornada amb treballs d'economia submergida, com neteja o cures, amb la qual cosa acaben treballant 12 hores diàries per tan sols arribar als 1.000 euros, en el millor dels casos. Menció a banda mereixen les persones aturades de llarga durada: persones que fa més de dos anys que no troben feina, que han perdut l'esperança i que acaben depenent de les ajudes dels Serveis Socials, amb tota la problemàtica que açò comporta, com ara pèrdua d'habitatge, deteriorament físic i psíquic, depressions de les quals resulta complicadíssim sortir...

Conscients de les dificultats per a la reincorporació al món laboral d'aquestes persones, Castelló en Moviment vam aconseguir que en els pressupostos del 2016 es dotara la partida pressupostària els Jornals de Vila, la qual va donar lloc a la creació de 43 llocs de treballs. Als pressupostos del 2017 la vam voler duplicar, aconseguint 88 llocs de treball. Ara volem anar més enllà i estem negociant en l'equip de govern la creació 150 llocs de treball del programa Jornals de Vila, per cobrir la quasi totalitat de la borsa de treball que es va obrir enguany.Els Jornals de Vila són un tipus d'ocupació inspirada en el bé comú, és a dir, són treballs en benefici de la comunitat.

Les persones que han pogut treballar en els darrers programes ens comenten que tindre aquesta oportunitat d'incorporar-se al món laboral després d'anys sense ocupació els ha suposat una vertadera injecció d'autoestima i els ha facilitat l'activació personal i laboral. A més, Castelló en Moviment hem volgut dotar aquest programa amb la perspectiva de gènere, ja que les situacions de crisi accentuen més si cap a les desigualtats, feminitzant la pobresa.