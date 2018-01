Vila-real arropa a la familia de Andrea y clama contra la violencia machista

La ciudadanía de Vila-real respaldó de forma masiva este domingo la convocatoria del grupo Lucha contra la Violencia de Género Andrea Carballo para secundar una manifestación en homenaje a la joven y bajo el lema «¡Basta ya! No a la violencia de género».

Alrededor de 3.000 personas se congregaron pasado el mediodía en la Plaça Major, punto final de la manifestación en el que tanto las cuatro organizadoras de la convocatoria como el grupo de amistades de Andrea leyeron diversos poemas y escritos personales y reivindicaron el fin de la violencia machista.

La marcha había comenzado casi media hora antes frente a la casa donde vivía la joven, lugar en el que su expareja la obligó a subir a un vehículo la madrugada del 23 de diciembre pasado. Según los hechos conocidos, tras esta acción el coche inició un recorrido con ambas personas en su interior hasta que chocó contra una gasolinera de la N-340 a la altura de Benicàssim, ocasionando la muerte de ambos ocupantes en unas circunstancias que están bajo investigación judicial. Así mismo, están siendo revisadas las denuncias que Andrea interpuso contra su ex pareja por diversas agresiones durante los dos años que duró la relación.

La manifestación recorrió las principales calles de Vila-real bajo un silencio sobrecogedor y con numerosas muestras de respeto y homenaje a Andrea. De hecho, los asistentes portaban lazos y prendas moradas, flores y cartulinas con lemas en recuerdo a la fallecida y en contra de la violencia de género.

La pancarta de la manifestación estuvo encabezada durante el recorrido por los familiares cercanos de Andrea, seguidos de sus amistades y de numerosos vecinos de Vila-real y poblaciones cercanas que quisieron acompañar la convocatoria.

A la cita acudió la corporación municipal en pleno, así como algunos dirigentes políticos valencianos como Anna Edo, Antonio Montiel o Rosana Pastor, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marques y el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez.

Entre las muestras de respeto llamaba la atención cómo las personas se encontraban en el recorrido de la marcha y no participaban de la manifestación se paraban a su paso y se mantenían de pie y en escrupuloso silencio. En concreto, muchas de estas personas que se encontraron con la concentración se unieron a la misma hasta converger en la Plaça Major de Vila-real.

En el escenario ubicado frente al consistorio las organizadoras leyeron el nombre de las víctimas por violencia machista ocurridas en 2017 y reivindicaron el cambio de políticas y de legislación para evitar el desarrollo y la ejecución de estas agresiones. Además, instalaron una mesa para recoger firmas en este sentido que estuvo situada en la Plaça Major durante toda la mañana.

El silencio y la contención que presidió toda la marcha se rompió en aplausos y lágrimas durante muchos momentos en el desarrollo del acto en la Plaça Major, sobre todo cuando se recordaba a Andrea y al resto de víctimas. Así mismo, las organizadoras entregaron una urna a los familiares con los donativos recibidos por diversas vías para sufragar los gastos del sepelio.

En todo momento, el protagonismo del acto estuvo reservado a las organizadoras del acto, salvo en la intervención del presidente de Afavir, que trajo a colación la ausencia de días de luto oficiales en la ciudad, minutos de silencio y banderas a media asta en señal de duelo; una circunstancia de la que culpó al alcalde de Vila-real, José Benlloch.

No obstante, desde la propia organización dieron explicaciones a esta ausencia y se desmarcaron de las manifestaciones del presidente de Afavir. De hecho, organizadoras y familiares de Andrea pidieron disculpas de manera personal al primer edil por dichas expresiones.

Al respecto, José Benlloch agradeció el apoyo de la ciudadanía de Vila-real a esta convocatoria organizada desde la sociedad civil e indicó que «para la ciudad ha sido un hecho traumático y que ha generado mucho dolor; evidentemente no es fácil que se pueda entender dentro de este dolor alguna de las cosas que se establecen dentro de las reglas y el protocolo del estado de derecho y que hay que explicar».

Benlloch apuntó que «quien tiene que declarar el caso como violencia de género de manera formal es el juez, otra cosa es que sepamos que Andrea fue víctima de violencia de género porque para eso tenía el auto de alejamiento de su agresor y por eso se le puso protección, que haya funcionado o no es un asunto que habrá que debatir en su momento, a mi como alcalde no me corresponde valorar en estos momentos estas cosas hasta que el juez que lleva el tema cierre la investigación y diga qué es lo que ha pasó».

El primer edil relató que el consistorio se ha mantenido al lado de la familia «en todo momento y en permanente contacto durante estas semanas» y aseguró que «no dude nadie que en el momento en que este protocolo se ponga en marcha y que quien tenga que declarar como violencia de género que es la delegación especial del Gobierno, el Ayuntamiento de Vila-real bajará las banderas y hara el acto que tenga que hacer en el plenario, declarará cinco minutos de silencio, algún día de duelo, evidentemente, como no puede ser de otra manera; entiendo que desde el dolor muchas veces quisiéramos ir más rápidos, pero también hemos explicado a la familia que es muy importante que nosotros no intervengamos en la investigación».



Respaldo de la Generalitat

El secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, mostró el respaldo de la Generalitat al posicionamiento del consistorio. En este sentido, manifestó que «desde la Generalitat obviamente nos sumamos a este momento difícil para la ciudad y como vila-realense también para mi» e indicó que «habrá otros momentos para reflexionar sobre qué fallo y porqué no hubo medidas de prisión provisional y otras cuestiones, pero, efectivamente, ahora es momento de dejar actuar a los cuerpos de seguridad y a la justicia».

Ibáñez destacó que «hoy lo que es relevante es que la ciudad se ha organizado, especialmente las amistades, gente muy joven, han hecho una reflexión que hemos de tener y es que las relaciones tóxicas, las relaciones de dominación son una violencia estructural muy fuerte que tienen su peor consecuencia en asesinatos como el de Andrea, pero que continua habiendo, desgraciadamente, en entornos cercanos».