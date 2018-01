Eduardo H. de Oliveira será rey de la comparsa Els Mateixos en el Carnaval de Vinaròs

Una vez más todas las comparsas cuentan con reina, aunque hay que destacar que Els Mateixos estará representada por un hombre, Eduardo Henrique de Oliveira. También destacar que cada año son más las comparsas que cuentan con reinas infantiles.

El sábado 27 de enero se impondrán durante una cena y posterior baile las bandas a las reinas y el sábado 3 de febrero desvelarán los trajes más espectaculares de la fiesta en la gala de reinas. Cabe apuntar que en esta edición se celebrará por último año este evento en el solar del antiguo campo Servol. Al día siguiente, domingo, serán las reinas infantiles las que tomen el escenario del Carnaval de Vinaròs.

Por orden de antigüedad de las comparsas las reinas son: Ester Miralles Febrer (La Colla), Noèlia Arrebola Miquel (Tomba i tomba), Sheila Bargues Jiménez (Uiaaa?), Laura Albiol Méndez (Peña Valencia), Sandra García Buendía (Cherokys), Noemí Parra Arroyo (Arramba i clava), Rui Paulo Pereira Dias (Els Povals), Carla Jovaní Masdeu (Pensat i fet), Llum Fibla Rondán (Penya Barça), Irene Poveda García (Els Xocolaters), Beatriz Linares Pablo (El Pilà), Yaiza Bonet Hernández (Els Dormilons), Raquel Navarro González (Ni fu ni fa), Josefa Gutiérrez (Les Agüeles), Desirée Monzó Millet (I sense un duro), Greis González Delgado (La Morterada), Angels Borrás Pedro (Marxeta 87), Lídia Rodríguez Escudero (Pan y Toros), Carla Beltrán Quintero (Tot a orri), Natalia Arnau Roselló (Va que xuta), Begoña Adell Soler (No en volem cap ?), Idoia García Fibla (Depresa i correns), Eduardo Henrique de Oliveira (Els Mateixos), Lola Peralta Bravo (Centro Aragonés), Lorena Belmonte Monfort (Ja hi som), Sofía Llaguno Gómez (Tot dins d'un got), Roksana Guillen Ortega (Fot-li canya), Andrea Morales Montañés (Locura), Sheyla Carmona Barbosa (Poche & Friends), Celia Caballer Ferrer (Samba pa mi), Paqui Uroz Rodríguez (Xe quin poc suc), Jenifer Pineda Martínez (Ara sí que sí), y Gemma García Cucala (Esmuvi).