Dalmau quiere lo máximo

Adrià Dalmau ha desempolvado su revolver y ya suma siete goles en su casillero particular, cuatro de ellos anotados en las tres últimas jornadas de Liga. Es el máximo realizador de un Villarreal B que sigue más consolidado que nunca en la segunda plaza, en un grupo III de Segunda B muy reñido por arriba, donde ocho equipos se repartirán las cuatro plazas que dan derecho a luchar por el ascenso. «Estamos ante una temporada que puede ser histórica», aseguró el delantero balear.

Reconoce el 'pichichi' amarillo que a pesar de todos los inconvenientes (lesiones, sanciones o jugadores que han dado el salto al primer equipo) el filial sigue «dando la cara y por eso creo que estamos ante una campaña que puede tener un final feliz». El Villarreal B superó el domingo al Atlético Baleares en el Mini (3-0) con «goles clave» en los minutos 42 y 46, más el que anotó Adrià Dalmau en el minuto 63 desde el punto de penalti.

A nivel personal, con esos siete goles que acumula, reconoció que «al principio de temporada me costó. Nuevo equipo? Ahora he encontrado el camino del gol gracias al trabajo que está realizando conmigo el cuerpo técnico, que me ha ayudado mucho. Y ojalá pueda acabar esta campaña con quince goles».

Pensar en el primer puesto no pasa, de momento, por la cabeza de los futbolistas del Villarreal B. «Al Mallorca (está a cinco puntos) le pasa lo mismo que a nosotros entre octubre y diciembre pasado, que nos costaba ganar y sumamos hasta seis empates seguidos. No es nuestra batalla el primer puesto, pero lo intentaremos pelear. Lo importante es que sacamos un buen margen (ocho puntos) al quinto clasificado, y tenemos que aprovecharnos de los tropiezos de nuestros principales rivales», concluyó Adrià Dalmau.

El Villarreal B ya sabe que su próximo partido será el domingo a las 17.00 horas en el campo del Atlético Saguntino, uno de los rivales más rocosos de la categoría. El encuentro se disputará en el Camp Nou de Morvedre.

El próximo rival

No será fácil. En apenas siete días han caído dos refuerzos de peso al Atlético Saguntino, próximo rival del Villarreal B. Y serán dos caras conocidas porque tienen pasado amarillo. La semana pasada se incorporó el delantero vilafamesino Carlos Esteve, tras rescindir en el Toledo. Ya jugó en la escuadra romana las dos últimas temporadas, y redebutó el domingo pasado en el campo del Ebro. Y el lunes por la noche el equipo de Sagunto cerró la contratación del lateral izquierdo Javi Maldonado, que empezó en el Badalona. Es Granadino, estuvo cinco años en la cantera del Villarreal y que acumuló entres temporadas con el segundo filial (2015-17) 76 partidos en Tercera, con 5.522 minutos y tres goles.