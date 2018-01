La compañía castellonense de teatro de calle Xarxa Teatre inicia mañana martes su participación en el festival chileno Santiago a Mil. Lo hace en el distrito de Las Condes, ubicado en Santiago de Chile con la primera de las tres representaciones de su obra Fahrenheit Ara Pacis, último espectáculo en gira de la compañía. La representación comenzará a las 21.00 horas en la plaza de los Dominicos. Después de esta primera actuación, los actores de Xarxa Teatre visitarán otros dos distritos de la capital chilena, Pudahuel (viernes 12 a las 21.30 horas) e Independencia (domingo 14 a las 21.30 horas). Se trata de unas de las grandes apuestas de un festival que desde el pasado 3 de enero y hasta el próximo 21 presentará hasta 81 espectáculos (36 internacionales y 45 nacionales) en 7 regiones del país.



Cuarta participación

Xarxa Teatre se ha convertido en una de las compañías internacionales habituales en un festival que este año celebra su 25 aniversario. En este tiempo se ha convertido en uno de los certámenes de referencia en América Latina. No en vano y desde su nacimiento en el año 1994, el festival ha presentado 1.386 espectáculos de 45 países provenientes de los cinco continentes, los cuales han congregado a 10.447.830 de espectadores. Para los castellonenses será la cuarta visita al festival después de presentar con éxito sus espectáculos Déus o bèsties (2006), El foc del mar (2012) y Veles e Vents. Además, será la quinta visita a un país clave en la expansión internacional de Xarxa Teatre. No en vano, su participación en el Festival de las Naciones de UNESCO celebrado en Santiago de Chile en 1993 supuso la primera de las 32 giras transoceánicas que la compañía ha realizado hasta la fecha. 'Work in progress'

El espectáculo seleccionado por la organización ha sido Fahrenheit Ara Pacis, último espectáculo en gira de la compañía estrenado el pasado 29 de diciembre en el Festival MUT! De Castellón. El proyecto nació en septiembre de 2014 como un 'work in progress', es decir, con la idea de ir creando un gran espectáculo que evolucionara con cada representación y que, por tanto, se ha ido financiando gracias al interés de grandes festivales nacionales e internacionales. En este tiempo, la confianza mostrada por la Nuit des Epouvantails de Morges (Suiza), el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato (México), el Festival Viva Cité de Sotteville-Les-Rouen (Francia), el Suwon International Fortress Festival (Corea del Sur), Vila-real Avança (España), el Festival Artístico de Invasión Cultural de Bogotá (Colombia), el Festival de Verano Geografía de Alicante (España), el Festival Ulica de Cracovia (Polonia) y el festival MUT! de Castellón (España) ha sido fundamental en un proyecto que sigue creciendo.

Fahrenheit 451

La última versión del espectáculo que llega mañana a Chile es consecuencia de su participación, este verano, en el Festival Ulica de Cracovia. La organización del evento decidió, para la edición de su 30 aniversario, rendir un homenaje al escritor norteamericano Ray Bradbury y muy especialmente a su obra más importante, Fahrenheit 451. Aquello fue el punto de partida, el reto que ha llevado a los directores de Xarxa Teatre, Leandre Escamilla y Manuel Vilanova, a enriquecer sustancialmente el espectáculo a través del ideario de Bradbury. "En Fahrenheit Ara Pacis vemos cómo se puede manipular a la sociedad si se consigue crear un pensamiento único y controlar la información que reciben sus ciudadanos", explica Manuel V. Vilanova. Todo ello está presente en el renovado Ara Pacis para explicar el paso de una sociedad pacífica y festiva a otra autoritaria y militarizada. Y lo está con referencias explícitas a la obra de Bradbury, como la quema de libros o la inquietante presencia de un ojo que todo lo ve.