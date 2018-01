Investigan un ajuste de cuentas en la quema de seis vehículos en Borriana

Durante la madrugada de ayer se registró un nuevo incendio en Borriana, esta vez en el casco urbano, concretamente en el aparcamiento de la Llar Fallera, en el que se vieron implicados varios automóviles, y que podría haberse producido, por rencillas entre vecinos, aunque no se produjeron daños personales.

Pese a que los bomberos del parque de Nules acudieron rápidamente a la llamada de emergencia, que se dio alrededor de las cinco de la mañana, nada pudieron hacer por cuatro de los vehículos que quedaron totalmente calcinados, aunque sí pudieron parar las llamas a tiempo para que no devorasen el resto de coches y furgonetas aparcadas allí durante la noche. El fuego afectó a 6 vehículos de los cuales 4 están totalmente calcinados mientras que los otros dos se han visto parcialmente afectados por las llamas.

Uno de los afectados por el incendio explicó ayer que, pese a ser vecino de la plaza donde se produjo el fuego, así como varios de los afectados «fui uno de los últimos en enterarme. Me han despertado por la noche, he bajado y ya se había apagado todo».

Además, sobre las diferentes hipótesis que durante todo el día de ayer se barajaron entre los vecinos de Borriana, afirmó no saber nada, «no opino y tampoco me lo creo mucho», y quiso agradecer la efectividad de los bomberos y las fuerzas de seguridad, a la vez que se mostró afligido por haber perdido su medio de transporte, «yo no he hecho nada y he acabado con el coche quemado», añadió el mismo vecino.

Como confirmó el Consorcio provincial de bomberos, la dotación enviada al lugar del suceso consiguió acabar con el fuego «relativamente rápido», aunque al menos seis vehículos se vieron afectados por el fuego, que se inició, presumiblemente, en una de las furgonetas calcinadas y se habría extendido al resto de vehículos «por temperatura, pasando de uno a otro».

Pese a que todavía no se ha ofrecido una versión oficial, la Guardia Civil ya ha instruido diligencias y ha abierto una investigación al respecto, para esclarecer los posibles hechos acontecidos, así como si el incendio fue o no provocado.

Y es que, fuentes cercanas al caso apuntan a que el incendio podría haber sido intencionado, como parte de un ajuste de cuentas entre vecinos de la capital de la Plana Baixa.

Al parecer, otra de las opciones, teniendo en cuenta gran número de incendios registrados en la ciudad en las últimas semanas, sería la de la existencia de una persona pirómana, aunque esta opción es poco probable ya que, como explicaban desde el consorcio, las tipologías de los incendios han sido diferentes.

El edil de seguridad de Borriana, Javier Gual, afirmó que había seguido el suceso desde primera hora de la mañana, pero que éste se encuentra en proceso de investigación, aunque detalló que «la cosa está bastante controlada, pero esto ha sido muy aparatoso», y confirmó que, tras los pasados incendios en Sant Gregori, «se localizó a varios sospechosos».

Entre los vecinos las opiniones al respecto son muy variadas y es que hay desde quien dice que «esto pasa porque hay mucho paro, porque hay gente que no tiene nada mejor que hacer, son unos desfaenados», como comentó Rosa Mari, o quienes no se explican lo sucedido, como José, que achacan el incendio a los mismos autores de los anteriores fuegos de Borriana, e incluso apunta a la autoría de un vecino «que no está bien, es vecino de aquí y ya lo había hecho antes, le pegó fuego al coche de la mujer».

No será hasta que la Guardia Civil finalice su investigación cuando podrán saberse con exactitud cómo se han desarrollado los acontecimientos. que causaron una gran alarma en Borriana.