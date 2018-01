2018, any de reptes

comencem l'any carregats de propòsits, eixos que ens planteja ser un dels municipis beneficiaris dels fons Feder. En un dia molt especial per a Almassora, el 22 de maig de l'any que acabem de deixar, ens van donar la millor notícia que podíem rebre: la Unió Europea ens atorgava 5 milions d'euros per portar endavant el nostre projecte de desenvolupament sostenible per al municipi. El treball de tot l'Ajuntament havia donat fruits i els pròxims anys podríem fer realitat moltes actuacions per a millorar la nostra ciutat.

La gran majoria dels reptes que no hem deixat de perseguir des de Compromís són els encaminats a millorar la qualitat de vida de totes les persones, a fer que ningú haja de patir les conseqüències de la crisi econòmica. Ens encoratja saber que un terç dels projectes subvencionats per Europa a Almassora estaran destinats a fomentar la inclusió social i a lluitar contra la pobresa. Serà més d'un milió d'euros el que s'invertirà per tal de regenerar les zones més desafavorides i recuperar barris degradats. També espais que requereixen d'especial atenció, com la mar o Santa Quitèria, es beneficiaran especialment de les ajudes europees.

Aquest és un dels motius que ens fan començar el nou any carregats d'il·lusió i de reptes. 2018 serà un bon any. Serà l'any en què per fi podrem gaudir d'una bona partida de pilota al trinquet. Les noves instal·lacions permetran que els nostres xiquets i xiquetes no hagen de desplaçar-se a altres localitats per a practicar un esport amb tradició al poble i arreu del nostre territori. Recuperar-lo era una de les reivindicacions històriques de Compromís que ara farem realitat i que sumarà un espai esportiu i cultural més a Almassora.

Serà també un any en què reduirem els 7,3 milions d'euros de deute que vam heretar de l'època de govern del PP. Ja hem aconseguit abaixar-lo més de la meitat i en 2018 serà de menys de 2,8 milions d'euros. També triplicarem (fins a arribar a vora 800.000 euros) el pressupost destinat a ocupació, un esforç gràcies al qual farem baixar encara més les xifres de l'atur. Combatre'l és una de les nostres prioritats i per això apostem per la formació i els programes d'integració laboral remunerada, com els que realizem des dels Serveis Socials.

Els passats, han sigut anys de reptes aconseguits i els que vénen, seran temps de materialitzar tots els esforços que hem fet fins ara i d'arreplegar-ne els fruits. El tancament d'un any i el començament d'un altre és moment de plantejar-se objectius. Els nostres són millorar les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes i moldejar un poble on totes i tots puguen aprendre, treballar, fer amics, trobar oportunitats i en el qual vulguen quedar-se. Us desitge un 2018 tan ple de reptes, projectes fets realitat, bones notícies i alegries com el que nosaltres viurem a Almassora. Molt bon any nou!