«Si cambiamos el estilo en Sagunto fracasaremos»

Miguel Álvarez avisó ayer de que su equipo mañana visita uno de los campos más complicados de la Segunda División B y dio un aviso a navegantes. «Si queremos hacer algo en el campo del Atlético Saguntino, si queremos ganar, tendremos que ser fieles a nuestra forma de jugar. Respetar nuestro estilo. Si hacemos otro estilo fracasaremos», dejó claro. Y es que enfrente tendrán a un rival que no concede ni un milímetro al rival, y desde la grada se intenta animar al máximo a su equipo.

«Allí presionan mucho. No te dejan jugar casi. Por eso tenemos que ser nosotros mismos. Nuestras armas son el juego. Hay que jugar aunque el terreno de juego no sea el más propicio», dejó claro el experimentado entrenador jienense del Villarreal B. Enfrente tendrán a un rival muy serio que no renuncia a nada en esta segunda vuelta del campeonato.

Y agregó que «le tenemos mucho respeto al rival. Está haciendo una gran temporada. Acumula buenos resultados, y en las últimas jornadas están encadenando buenos resultados. A todo ello, han llegado nuevos futbolistas». Entre ellos dos que tienen pasado amarillo, caso del delantero Carlos Esteve, ex del Toledo y que jugó en el Villarreal B, así como el lateral izquierdo Javi Maldonado, ex del Badalona, y que llegó hasta el segundo filial amarillo.

Para este encuentro en el Camp Nou de Morvedre el técnico Miguel Álvarez tiene las bajas seguras del sancionado Miguel Llambrich, así como la de los lesionados Joan Femenías, Diego Fuoli y Leo Suárez. La nota positiva es que se recupera al extremo Pedro Martínez y al mediocentro Sergio Lozano. Y está la duda del central Pau Francisco Torres. Si no juega esta tarde con el Real Madrid, mañana acudirá al campo del Atlético Levante, donde el partido comenzará a las 17.00 horas.

El Villarreal B realizará esta mañana el último entrenamiento previo al encuentro contra la escuadra romana y se conocerá la lista de convocados.