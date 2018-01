El Borriol quiere romper el gafe de El Palmar

El Borriol es el único equipo del grupo VI de Tercera que todavía no conoce la victoria como local. Sus once partidos en El Palmar se saldaron con cuatro empates y siete derrotas. Y lo peor de todo es que el equipo de Jacint Guimerá sigue cerrando la tabla clasificatoria y con cada vez menos efectivos en su plantilla tras las salidas de Víctor Felip (al Extremadura B) y de Álex Gil, sin destino concreto en estos momentos. Enfrente estará un Novelda recuperado, pero que sigue en mitad de la tabla clasificatoria. El Borriol necesita puntos con urgencia para no quedar descolgado del vagón de la permanencia.

Para esta cita el conjunto de la Plana Alta tendrá novedad del defensa central benicense Lalo Asín, tras recuperarse de una lesión que le apartó dos meses de los terrenos de juego. Y aunque ya está recuperado y entrenando con sus compañeros, el centrocampista vila-realense Pascual Font de Mora no entrará en la convocatoria.

El Borriol se enfrentará contra un Novelda que ha perdido en El Palmar en cuatro de las seis visitas. Además, empató un partido y ganó otro. No se le da especialmente bien al Novelda el campo rojillo. La temporada pasada los tres puntos se quedaron en cada. El equipo local se impuso por 3-1. Toni Seoane anotó el 0-1 a los tres minutos y antes del descanso el central Blay Andrés del Rey logró la remontada y en la segunda parte David Colomer, ahora en filas del Castellón, puso la sentencia. El Novelda ganó la temporada 2013-14 (0-1) con gol solitario de Sergi Guardiola, y empató (0-0) en la 2015-16.