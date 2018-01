La feria de atracciones de Benicàssim tiene permiso para abrir a partir de mañana

La feria de atracciones instalada en la parking del bulevar de Benicàssim no abrirá sus puertas hasta el día de mañana. Como explicó ayer la alcaldesa, Susana Marqués, los feriantes tienen autorización para siete días «de lunes a domingo», y es por ello que durante este fin de semana, a pesar de que el montaje ya ha finalizado, los feriantes no pueden ofrecer sus servicios porque no cuentan con la autorización pertinente. «Falta pasar la inspección, que se hará el lunes por la mañana, y lo que no podemos es jugar con la seguridad de los niños y jóvenes que acudan a la feria», añadió la alcaldesa. Aun así, vecinos y feriantes lamentaron ayer la no puesta en marcha de la feria de atracciones.