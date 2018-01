molt bon any, oh lector o lectora i Pròspero Merimée! En un bufit ja ens hem plantat a mitjans de gener i tota la felicitat nadalenca (així com la paga extra) són coses que s'han quedat allà on brama la tonyina. Ara de seguida serà Magdalena (quelle horreur!) i sense solució de continuïtat, Pasqua. C'est la vie et le tramvie, mes amis!

Mentrestant, Castelló continua igual d'ensopida que sempre, tot esperant que a alguna llumenera se li acudisca alguna lluminosa i brillant idea que ens projecte cap al futur esplendorós que el futur ens reserva perquè som el rovellet rovellat del rovell de l'ou. L'enterrament del Tram, pose per cas. A Castelló no tenim metro i la Renfe (ho vaig patir en pròpia carn el dia dels Innocents) et deixa més tirat que una burilla de caldo de gallina. Així que, encara que la nova estació sense alta velocitat siga una caixa de sabates soterrada, Castelló ha de poder comparar-se amb les grans ciutats europees com Borriana, París i Londres, per dir només tres de les més conegudes. Borriana ja sabem que no té metro, però tampoc és capital de província. Així que Castelló hauria de tenir metro. La millor opció, a parer meu de borinot borinotesc, és soterrar el Tram, així el gremi de la construcció i dels paletes locals se'n beneficiarà i remuntarem l'esclafit de la bombolla immobiliària que tant de mal ha fet a la nostra província, condemnada ara a no mirar cap altre futur que no siga el bou de carrer, les atraccions turístiques de sol i platja, les maratons per la pedra seca i l'empastre de l'Aeroport en el qual encara no podem passejar.

La capital, observe, està plena de rètols i de lletrerets. Es veu que a l'Ajuntament se li ha posat al cap educar la ciutadania, noble i lloable afany. Si vas al metro de Londres, per exemple, tota la vida recordes el retolet que t'avisa perquè no et trenques la crisma en pujar al vagó: "Mind the Gap!", "Mind the Gap!" que seria com "Alerta amb el forat!" o distància entre l'andana i ell vagó... També hi pots conèixer la famosa tipografia "Victoria", la qual no serveis per a res, tret de pels cartells del metro de Londres, que ja és molt!

Castelló, deia, està omplint-se de rètols i lletrerets. L'altre dia anava jo per uns carrers lluny del meu veïnatge i vaig ensopegar amb un pas de vianants que deia "Mira als dos costats". Vaig percebre que el carreró aquell era de sentit únic, però em vaig adonar que hi havia un col·legi... Llavors, el meu cap de suro va dir-me: ah, ho fan per les criatures, està bé! Però no... A mesura que passaven els dies, com l'esclat d'una rovellonera, els "Mira als dos costats!" s'escampaven ací i allà per vila i ravals... Bé, deu ser que a Castelló com no tenim amples avingudes com a Madrid, no hi caben poemes als passis de vianants o que l'Ajuntament pensa que som més burros que Tacó i ens han de culturitzar en circulació viària i urbanitat urbana, encara que siguen carrers de sentit únic. Un altre retolet que encara lluu a la plaça de la Pau és la mamarratxada eixa de "Castellóh" que no sé a qui se li devia acudir, però ja ho he dit, a mi em sembla una mamarratxada de plàstic amb totes les lletres... No puc dir una altra cosa.

Observe també que estan canviant els gronxadors, els tobogans (que al poble de ma mare, a l'Aragó, es coneixen amb la bonica paraula d'"esbarizaculos") els porquets amb motlle, etc. i tots aquests aparatets i cabanyetes per a les criatures, tots tenen la seua placa de l'Ajuntament de Castelló i el telèfon d'urgències i el telèfon dels municipals, i la indicació que és una àrea de jocs infantils i l'edat recomanada de les criatures que en poden fer ús, etc. En fi, que aquest Ajuntament no es prodiga en plaques amb els noms de l'alcaldessa o dels regidors i regidores, com passava a la Vall d'Alba, que fins i tot l'alcalde aquell de dubtosa memòria es posava plaques amb el seu nom fins i tot a les rotondes que condueixen a Benlloc... En fi, hi ha un terme mig o mitjà per a tot. I em pregunte: amb una plaqueta per àrea infantil no és prou per a tots els gronxadorets? No ens agafarà mal de coll de mirar a banda i banda del carrer de sentit únic. Si hem de mirar-hi a totes dues bandes, deu ser perquè hi circularan cotxes en els dos sentits, i es passen pel folre la unidireccionalitat? Què fa la policia municipal amb aquests xofers? Cal tanta placa i tant de "Mind the Gap!" als passos de vianants? Tota aquesta pintura no relliscarà quan ploga? Perquè un dia o altre plourà, no? No sé on són les respostes... Buenasnotxes, bona nit! Mind the Gap and the Gapiata!