El temperamento del cardenal Tarancón

La edición de Levante de Castelló del 11 de enero de 1993 recogía una información sobre el cardenal Tarancón extraída de una larga entrevista publicada por la revista castellonense Limbo: «Tarancón dice que su carácter y temperamento le impedirían ser papa», se destacaba en titular.

Tarancón rechazaba de plano que hubiese tenido posibilidades de ser papa porque «no era fácil que hubiese un papa español, y no tengo cualidades para ser papa, entre otras cosas porque no sé de lenguas y esa es una de las necesidades para poder serlo».

Pero, además, matizaba que «mi temperamento y mi carácter no son, para estar en el Vaticano con ese pese enorme que tiene la estructura vaticana».

Además, reconocía que la posibilidad de llegar a ser papa no le había hecho perder «ni un minuto de sueño» pese a que algunos periodistas barajarán en su día esa posibilidad y aseguraran, incluso, que era uno de los candidatos más firmes para ocupar el más alto puesto de la Iglesia.

A la hora de recordar sus comienzos como sacerdote en Vila-real, el cardenal consideró que había sido el mejor distintivo que ha había tenido en su carrera, aunque no dejó de reconocer que «el ser obispo, cardenal o recibir honores y dignidades satisface un poco».

En la entrevista, el cardenal Tarancón aprovechó para mostrar abiertamente su oposición frontal a la ley del aborto en calidad de «cristiano y hombre civilizado» y defendía «la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. La vida es el gran bien de todos los seres humanos», dijo el cardenal.