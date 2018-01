Para la joven, estudiante de Turismo y de Psicología Deportiva, ser festera es una ilusión cumplida ya que para ella es un orgullo poder representar las tradiciones de Vila-real. Cristina tiene ganas de vivir la fiesta desde otra perspectiva.

La reina de las fiestas de Vila-real 2018, Cristina Pesudo Marzá, vivió en la tarde del viernes uno de los momentos que no va a olvidar con motivo de su nombramiento como máxima representante festiva del municipio. La joven de 19 años y estudiante de Turismo y de Psicología Deportiva, está muy ilusionada y todavía no se cree que haya sido la elegida para ocupar este cargo.

En primer lugar, ¿cómo fue el momento de su nombramiento?

Fue muy emocionante, yo estaba muy ilusionada porque siempre me han gustado las tradiciones y la fiesta de Vila-real y es un honor poder representar a mi pueblo. Además, no me esperaba que fuese la elegida y por ello la emoción fue mayor.

Y después de su nombramiento, ¿cómo han sido las horas posteriores al mismo?

La verdad es que aún no me lo creo. Todavía sigo nerviosa y emocionada porque es algo que tenía mucha ilusión y ahora ya pienso en que lleguen las fiestas para vivir al máximo este año como representante de la fiesta de mi pueblo.

¿Por qué decidió presentarse a ser de la corte de honor?

Porque desde siempre veía a las mayores representar a su pueblo y yo quería ser como ellas.

¿Hay vinculación a la fiesta en su familia?

Mis tías han sido festeras y mi padre fue presidente de la Junta de Festes hace años. Además, desde pequeña he sido de la penya de mis padres, Beu i Fuig, y ahora soy de la Penya Xanxull.

¿Y cómo cree que va a cambiar la forma de vivir las fiestas este año respecto a los anteriores?

Van a ser totalmente distintas. El cargo es una oportunidad muy bonita y emocionante para vivir las fiestas desde otra perspectiva y sé que las voy a vivir al máximo.

Ahora le espera un año muy intenso pero, de entre todos los actos que se van a programar, ¿cuáles espera con más ganas?

Sobre todo la pleitesía a la reina y corte de honor, porque será nuestra primera aparición pública como máximas representantes de la fiesta. Además, también espero con muchas ganas el acto de proclamación porque será entonces cuando ya llevaremos nuestra banda que nos acredite como reina y damas de las fiestas de Vila-real.

Y hasta que llegue ese momento, ¿cómo se preparar para ocupar el cargo de máxima representante de la fiesta?

Sobre todo a través de las reuniones que se celebren con la Junta de Festes, en las que nos informarán de todo.

En cuanto a su corte de honor, ¿ya las conocía?

Las conocía a todas. Algunas porque íbamos al instituto juntas, otras de campamentos, pero lo bueno es que nos llevamos bien y va a ser un gran año el que vamos a pasar todas juntas.

Y ya por último, además de todo lo que le va a aportar la fiesta, ¿qué es lo que usted va a poder aportar a la misma?

Sobre todo espero poder aportar alegría a todos los que participen en las fiestas de mi pueblo.