Asenjo: «Nos hacía falta una victoria de prestigio como la del Bernabéu»

Los ecos del triunfo del Villarreal en el Santiago Bernabéu resonarán durante mucho tiempo en la parroquia amarillo. El tiempo para disfrutar de este hito histórico en la historia del submarino será menor entre los jugadores, pero aún así la plantilla del equipo castellonense no podía reprimir la alegría y la satisfacción después de la victoria en casa del Real Madrid.

Uno de los grandes protagonistas del Villarreal durante el duelo, el guardameta Sergio Asenjo, afirmaba que «estoy contento por todo el equipo. Nos hacía falta una victoria de prestigio como ésta». El conjunto que dirige Javi Calleja lo pasó mal para sacar los tres puntos, pero el portero palentino comentó que «Si la defensa y el portero no sufren, no se saca nada positivo en el Bernabéu. Sabíamos que di llegábamos a los últimos 15 minutos con el partido abierto, tendríamos posibilidades». También apuntó Asenjo que «en la primera parte, ellos tuvieron muchas ocasiones para adelantarse y si lo hacen hubiese sido muy difícil sacar algo positivo. Pero, una vez alcanzado el minuto 70 o 75 con el 0-0, nos hemos vistos posibilidades de hacer daño a la contra».

En el plano personal, Sergio Asenjo afirmó que «estoy orgulloso del trabajo de recuperación de tantos meses para disfrutar de tardes como éstas». El cancerbero del Villarreal añadió que «llevo muchos meses de trabajo duro para encontrar el máximo nivel. Mi intención es mejorar cada día, no hay que mirar hacia otro lado. Me encuentro mejor cada día y, si de aquí a junio le doy motivos al seleccionador para estar en la lista para el Mundial, mejor».

El otro gran protagonista del duelo fue Pablo Fornals, autor del tanto que le dio el triunfo al Villarreal. Después de que se consumase la victoria, el medio castellonense señalaba que «ha habido mucha alegría y muchos abrazos porque es algo de todo el equipo. Esperamos que esto se prolongue. Veníamos haciendo las cosas bien, y esperemos que, con este resultado, se acentúe lo positivo y que se alargue la racha».

Fornals explicó también que, en el entrenamiento del viernes, había tenido una jugada muy parecida, pero en esa ocasión la había errado. «Intenté hacer una vaselina, pero le di en el travesaño y no entró. En esta ocasión, se me ha parado un poco el tiempo cuando he rematado porque parecía que iba fuera o que llegaba Keylor. Cuando ha entrado, he visto que todos se ponían como locos, todo eran abrazos».

Sobre el partido, el centrocampista castellonense señaló que «es muy difícil venir al Bernabéu y controlar el partido de principio a fin, más sabiendo como están ellos. Pero tenemos jugadores a los que nos gusta tocar la pelota. El Madrid es un equipo con mucha potencia arriba que, si fallas pases, te cierra, Pero hemos intentado que no fueses así».

También tuvo palabras para la actuación de Sergio Asenjo. Sobre el portero del Villarreal, Fornals comentó que «ha sido una suerte el acierto de Asenjo. Ha estado muy bien. Pero hay que destacar el acierto de todo el equipo. Nos ha ayudado mucho saber que atrás iba todo bien. Lo importante para aparecer es estar en el campo y tener la confianza del equipo, estar cómodo».