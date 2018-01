Compromís ve inaceptable los recortes del Estado en inversiones para Castelló

El portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, y la diputada de Compromís en el Congreso, Marta Sorlí, denunciaron ayer el «desprecio y la dejadez» del Gobierno central que sólo ha ejecutado en 2017 una tercera parte de los 68 millones de euros aprobados en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 en las comarcas de Castelló.

Garcia manifestó que «estamos ya en 2018 y hemos podido comprobar el desprecio continuo que el Partido Popular y el Gobierno de Madrid tiene por nuestra provincia». «Si año tras año invertían menos y nos aportaban menos de lo que nos tocaba, ahora también podemos comprobar como en el 2017 la parte del presupuesto, que ya era poca, que se ha ejecutado es mísera», añadió.

En esta línea, Sorlí criticó también que «año tras año vemos en los Presupuestos Generales del Estado cómo recortan desde 2010 las inversiones que harán por mejorar las infraestructuras en nuestras comarcas, pero es que además de esto nos encontramos que ese presupuesto realmente bajo no se ha ejecutado en su totalidad».

«La realidad está en que infraestructuras básicas para el desarrollo económico y social de nuestra provincia no se llevan a cabo de forma continua. El corredor mediterráneo es necesario para el desarrollo económico, para crear puestos de trabajo y no puede formar parte de ningún juego político», denunció Garcia. Además, expresó que «ahora el Gobierno de Madrid, además de hacer falsas promesas, hacerse fotos y venir aquí a pasearse ofreciéndonos cosas que no hará, ha optado por el chantaje e intentar cambiar votos por causas que tendrían que ser de justicia social».

Compromís per Castelló ve inaceptable la falta de ejecución del presupuesto y sobre todo que vaya menguando año tras año. «Nos hemos encontrado con una tercera parte sólo de ejecución, y lo que queremos es que el Ministerio se comprometa a ejecutar lo que falta de 2017 y a ejecutar todo el que se presupuesta en los Presupuestos Generales del 2018», tal explicó la diputada Sorlí.