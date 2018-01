Afición. El 16 de enero de 1998 un grupo de aficionados liderados por Esteban Folgado organizaba una cena con directivos del club y autoridades municipales para coordinarse y conseguir crear un mayor colorido en el estadio vila-realense. Allí se colocó la primera piedra de lo después sería la Agrupació de Penyes del Villarreal CF

Corría el mes de enero de 1998 y el buen momento de juego y resultados por el que atravesaba el Villarreal CF en Segunda División llevó a un grupo de aficionados del club amarillo a organizar una cena con la directiva para coordinarse y conseguir crear un mayor colorido y ambiente en El Madrigal. El evento, impulsado por Esteban Folgado –presidente de la Peña Don Esteban– y secundado por unos 200 seguidores del submarino, se celebró en el restaurante Cal Dimoni de Vila-real y el germen del movimiento peñista del Villarreal que surgió aquella noche se empezó a conocer como el «Espíritu del Dimoni».

De aquella cena hace hoy justo 20 años y tanto el club como su entorno han cambiado considerablemente. La Agrupació de Penyes del Villarreal que días después de aquel evento se formalizó aúna peñas de todo el mundo, desde la propia Vila-real hasta Eslovaquia, Bélgica, México o Finlandia. El estadio ya no es El Madrigal sino que ha pasado a llamarse Estadio de la Cerámica y el club como tal ya no pelea por subir a la máxima categoría año tras año sino que sus objetivos pasan por clasificarse para disputar competiciones europeas.

Curiosamente, aquel 16 de enero de 1998 el presidente Fernando Roig ya aventuró lo que años después sucedería con unas palabras ilusionantes que generaron una gran ovación. «Cuando estemos en Primera no habrá terminado todo porque el trabajo se encaminará a estar una y otra, y otra y muchas temporadas en Primera. Ahora no llegamos ni a llenar un autobús de seguidores para animar al equipo en Alicante, pero pronto no es que llenaremos un autobús sino un tren entero para ir al Nou Camp», aseguró el dirigente valenciano.

Aquel repleto salón del restaurante Cal Dimoni, escenario de aquel parlamento, estuvo presidido por una pancarta con la leyenda «L'afició amb el Villarreal CF SAD», mientras que sobre la mesa presidencial se colocó un gran escudo del club para dar la máxima importancia posible a los comensales que en ella se reunían: los entonces consejeros Manuel Llorca, José Manuel Llaneza y Manuel Sarrión; el vicepresidente Pedro Tomás García; el presidente Fernando Roig; el alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova; la concejala de Deportes, Maria Gràcia Molés, y el diputado provincial de Agricultura y concejal vila-realense, Ramón Tomás Céspedes.