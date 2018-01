Máxima dificultad para incorporar a un delantero

El CD Castellón quiere buenos delanteros y eso tiene su riesgo. No lo va a tener nada fácil para traerse al alicantino Raúl González (Ontinyent), ni tampoco a Cristian Herrera (Alzira) ya que sus respectivos equipos son reacios a dejarles salir a estas alturas de la competición. Más si cabe en el primero de los dos casos ya que la escuadra de La Vall d'Albaida no quiere dejar salir ni al atacante ni al portero Álvaro Campos, que también es pretendido por el club de la capital de la Plana para reforzar su plantilla. En el caso de Cristian hay acuerdo con el futbolista, pero no con su actual equipo que pide a cambio una buena cantidad de euros.

La dirección deportiva del Castellón les ha hecho llegar a ambos futbolistas unas interesantes ofertas económicas. Trascendió la que se le presentó a Cristian Herrera: triplicar su sueldo actual y contrato por lo que resta de temporada más dos más (hasta junio de 2010). El futbolista está deseoso por venir, pero el club que tiene sus derechos federativos hasta final de campaña pide euros. Y bastantes.

Por este motivo, y viendo que el Alzira no pone facilidades, a última hora ha aparecido el nombre de Raúl González. El Ontinyent, muy bien situado en la tabla clasificatoria del grupo III de Segunda B (quinto clasificado) y estando a tiro de piedra de entrar en zona de play-off, tampoco tiene previsto que su jugador salga, considerando incluso que la opciones son a día de hoy « nulas» y justifican sus palabras recurriendo al típico tópico de que «el Ontinyent es un club comprador y no vendedor».

Lo mismo sucede con una de sus principales bazas en la portería. Álvaro Campos lo está jugando todo en el presente curso liguero y su club tampoco contempla la salida del arquero valenciano. Considera al atacante alicantino y al guardameta de València como «dos jugadores muy importantes para este proyecto y no se contempla desprenderse de ellos» aunque habrá que esperar a ver qué oferta económica les pone sobre la mesa la directiva del Castellón, que sabe muy bien a qué jugadores quiere para su equipo.