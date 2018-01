D'esmenes i igualtat

Estem a punt, esperem, d'aprovar el segon pressupost d'aquesta legislatura que porta incorporada la perspectiva de gènere en la seua elaboració d'ençà que allà el maig del 2016 vam aprovar una instrucció per a implantar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere.

Molt es parla de la necessitat de treballar per aconseguir la igualtat. De la responsabilitat que les administracions públiques tenen en destinar recursos per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Per normativa, cada gran projecte d'un Ajuntament ha de portar aparellat un estudi de l'impacte de gènere que eixe projecte té. No és d'ara que hem entrat a decidir les polítiques els governs del canvi. No és d'ara que els governs de progrés estem volent canviar el món i afavorir la qualitat de vida de la ciutadania.

L'article 19 de la Llei Orgànica 3/2007 de Mesures per afavorir la igualtat entre homes i dones diu expressament que «els projectes de disposicions de caràcter general i els plans d'especial rellevància econòmica, social, cultural i artística han d'incorporar un informe sobre el seu impacte per raó de gènere». Les lleis orgàniques només les poden aprovar les Corts Generals. Són lleis orgàniques les relatives al desplegament dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Les lleis orgàniques les signa el rei. El d'Espanya.

Vull dir, i deixar clar, que incorporar un informe sobre l'impacte de gènere d'un projecte important és un mandat legal. Cansa prou haver de llegir en xarxes que «ens deixem de xorrades i treballem» cada vegada que contem una iniciativa a favor de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Doncs bé, que quede clar que en el nostre treball el màxim i principal requisit és complir les lleis. El partit Popular, davant les lleis, les normes i de la mateixa Constitució, en fa un «retrio» i unes les complia, i altres no. O unes les vol fer acomplir sense discussió i altres les reinterpreta a favor seu.

En un Ajuntament el pressupost anual és el màxim projecte que es pot aprovar. És l'expressió del que volem fer. Del que un govern es proposa. Amb els mateixos diners, podria haver eixit un pressupost absolutament diferent. Possiblement, un altre pressupost, radicalment diferent, també podria assolir els objectius de millorar la qualitat de vida de les persones per damunt de tot. Per això ens mirarem amb molta atenció les esmenes de l'oposició. Però amb el benentés que, encara que alguna poguera ser una bona proposta, o fins i tot assolible per aquest govern, tal vegada hàgem de rebutjar-la perquè les partides que pretén anul·lar són una prioritat per a nosaltres.

De la lectura del pressupost traiem conclusions sobre com vol un govern que siga la seua feina durant un any o més. Però de la lectura de les esmenes també l'oposició fa evident que vol eliminar, que voldria que no férem, quines accions es nega a assumir que són bones per a la ciutadania. En processos d'esmenes anteriors hem hagut d'analitzar i debatre si estàvem disposats a no tindre prou diners per a contar-li a la ciutadania allò que l'afecta o inclús que llevarem partides per prendre mesures per adequar-nos a les lleis vigents, ja sabem que alguns són de «legalidad distraida».

Uns volen llevar subvencions a qualsevol cosa que sone a valencià. Altres, a qualsevol despesa en modernització. El pressupost que incorpore la perspectiva de gènere són 18 milions. A veure quina quantitat esmenen.