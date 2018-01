Podem Castelló critica la campaña del uso del valenciano en el comercio local

La Concejalía de Normalización Lingüística el Ayuntamiento de Castelló ha lanzado una campaña para visibilizar los comercios que utilizan de forma habitual el valenciano en su atención al público con el lema «Ací t'entenem», para los que repartirá pegatinas y los registrará en una base de datos. Para Teresa Bellido, sociolingüista y Secretaria de Participación de Podem Castelló, «ese tipo de campañas son bienintencionadas, pero no responden al contexto lingüístico de la ciudad y corren el riesgo de provocar un efecto rebote, generando prejuicios ideológicos contra el valenciano», plantea Bellido. La campaña, lanzada con la colaboración de la entidad Troballengua, buscaba fomentar el uso del valenciano en el sector servicios. «Es cierto que el valenciano todavía recibe agresiones lingüísticas a menudo. No obstante, las políticas de normalización deberían ir conducidas a la integración progresiva del valenciano en más espacios de la vida, no al señalamiento del valenciano en oposición al castellano», argumenta Bellido.