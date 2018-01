Un sindicato de policía asegura que aplicó los protocolos en el caso de Andrea

La sección sindical del Sindicato de Policías y Bomberos en Vila-real puntualizó este martes en un comunicado que ante las críticas al servicio de vigilancia por el asesinato de Andrea Carballo a manos de su ex pareja que, en este caso, «los protocolos policiales asignados según la normativa vigente en materia de violencia de género, fueron por nuestra parte estricta y debidamente cumplimentados, incluso nuestra implicación personal superó con mucho a estos protocolos». No obstante, desde el mismo sindicato se aseguró que «es evidente que no han sido suficientes y que cabría repensarlos y cambiarlos».

El sindicato trasmitió las condolencias a la familia, amistades y allegados de Andrea y aseguraron que su asesinato «nos hace sentir mucho dolor y consternación, una mezcla de sentimientos encontrados entre dolor, pena, desolación, incluso sensación de desamparo».

Al tiempo, criticaron «las manifestaciones proferidas y publicadas de todo tipo e índole, en nombre de las personas que componen el equipo de protección de violencia contra las mujeres de esta Policía Local y la falta de pronunciamiento por parte del equipo de gobierno y la Jefatura de este Cuerpo, que solo salen en la foto».