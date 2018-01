El dolor obliga a Barreda a abandonar el Dakar

El piloto español Joan Barreda (Honda) se ha visto obligado a abandonar durante la undécima etapa del Rali Dakar, después de perder el rumbo y lastrado por los problemas físicos que arrastra desde hace varios días.

«Joan Barreda ha decidido tirar la toalla después de la difícil etapa de ayer (en referencia a la etapa del martes). El español, exhausto y con una lesión en la rodilla desde hace cuatro días, se ha retirado del rali pese a estar de ocupar el segundo lugar», anunció el Dakar en su web oficial.

Durante esta undécima etapa, una especial de 280 kilómetros entre las localidades de Belén y Chilecito, el piloto de Torreblanca perdió el rumbo por completo y acabó en la localidad de Medanitos. Este nuevo problema y su mal estado físico le han llevado a abandonar.

Tras la décima etapa disputada este martes y pese a los problemas de navegación, Barreda se había colocado segundo en la clasificación general a más de 39 minutos del líder el austriaco, Matthias Walkner (KTM).

El piloto castellonense, que atesora numerosas victorias de etapa a lo largo de sus ocho participaciones en la prueba más dura del mundo, deberá seguir esperando para lograr su primer triunfo en la clasificación general, algo que persigue desde hace años.

«Hoy (en referencia a ayer) he decido parar a los 100 kilómetros de la especial. He luchado los últimos días con la intención de acabar el Dakar Rali en la mejor posición posible, sobreponiéndome a problemas físicos importantes que se han ido agravando. He comprobado que suponía ya demasiado riesgo para mi seguridad continuar con este ritmo en carrera. Ahora toca recuperar bien y volver a competir lo antes posible pero en perfectas condiciones», explicó el piloto de Torreblanca en sus perfiles oficiales de las redes sociales.