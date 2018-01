Una comparsa de Vinaròs no participará en el carnaval al dejar de tener reina

El carnaval de Vinaròs contará este año con 32 comparsas, una menos que el año pasado, después que la comparsa del Centro Aragonés no participe en la fiesta.

Problemas surgidos entre la joven que debía ser reina y la comparsa han propiciado que se quede sin reina, requisito indispensable para poder participar en los desfiles y contar con un casal en el recinto del carnaval, tal como se recoge en los estatutos de la Comisión Organizadora del Carnaval (COC).

Esta es la primera vez que una comparsa no participa en las fiestas de carnaval por no tener reina desde que existe esta clausula en los estatutos de la COC. Añadir además que el número de comparsas constituidas en la actualidad son 33, pero no son entidades fijas.

Este contratiempo coincidió con la presentación de la programación del carnaval a cargo del presidente de la COC, Jordi Febrer, acompañado por el edil de Fiestas, Marc Albella. El programa se iniciará el sábado 27 de enero con la llegada de Carnestoltes, rey carnaval, al puerto. Acto que correrá a cargo de Xarxa Teatre, para continuar después con el pegón desde el balcón de la casa consistorial a cargo de la actriz y humorista valenciana María Juan.

Febrer desveló que este año el Carnestoltes d'Or recaerá en el jefe de la brigada municipal de servicios, Vicent Ferrer, «se le entrega por estos más de 25 años dedicados al carnaval, ya que además de trabajar para el ayuntamiento ha formado parte de diferentes comisiones y es uno de los grandes responsables de que el carnaval funcione». El acto se entrega será el mismo día durante el acto de imposición de bandas a las reinas del carnaval, que se realizará en la carpa del carnaval.

Por otro lado, del 29 de enero al 1 de febrero se celebrará la semana cultural, «con talleres y actividades para toda la familia con la temática 'Neverland' en la plaza Parroquial», explicó Febrer.

El 2 de febrero se impondrán los corbatines a los estandartes de las 32 comparsas que participan este año y el sábado 3 el antiguo campo de fútbol Servol acogerá la gala de reinas, a las 19 horas. El domingo se celebrará la gala de reinas infantiles.

Carnestoltes visitará a partir del lunes 5 los colegios y ese mismo lunes se ha programado la fiesta de la tercera edad y el martes por la noche el concurso de Karaoke intercomparsas. La noche temática del carnaval será el miércoles, además de acoger la batalla del confeti, mientras el jueves 8 se programa la batalla de harina a media tarde en la iglesia Parroquial y la primera de las grandes noches local del carnaval, la noche del pijama. El carnaval 2018 finalizará el lunes 12 con el juicio al Carnestoltes.