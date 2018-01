«En la segunda vuelta cada partido es una final»

Miguel Álvarez avisa antes de tiempo de que el partido de este domingo contra el Ontinyent en el Mini Estadi (12.00 horas) «no será nada fácil» y destacó que «hay dos equipos revelación esta temporada en nuestro grupo: uno es el Atlético Saguntino y el otro es el Ontinyent. Están haciendo una campaña increíble». Y a parte de eso, las jornadas van pasando y cuando uno menos se lo imagina llega el final del campeonato. «En esta segunda vuelta cada partido es una final», dijo el preparador jienense en los micrófonos de Radio Voramar.

Abundó en su última reflexión diciendo que «las primeras vueltas son para conocerse e ir posicionándose en la tabla, y las segundas es cuando todo el mundo se juega algo; tanto los que están abajo como los que estamos arriba. Todos luchan por algo», para también agregar que «y todos los equipos se han reforzado, y se reforzarán». En el caso del Villarreal B, de momento, no se ha producido ninguna alta. Sólo la salida de Franco Acosta cedido al Racing. Hay una ficha librea. Así a ver qué pasa hasta el día 31.

El Ontinyent, próximo rival, a parte de calificarle de equipo revelación, dijo que «es un buen bloque. Encaja pocos goles. Tampoco marca muchos, pero los suministra bien. No será fácil, pero si seguimos en la línea de progresión del equipo y lo seguimos haciendo igual de bien en nuestro campo, donde nadie nos ha ganado, lo tendremos más fácil el ganar». El objetivo sigue siendo hacer del Mini un fortín.

Finalmente, y hablando de dar alcance a un líder Mallorca que se está deshinchando de un tiempo a esta parte (ahora está a cuatro puntos del Villarreal B), Miguel Álvarez apuntó que «si los chavales me dicen de luchar por ser primeros, no les voy a quitar esa ilusión. Eso sí, ellos deben seguir con la progresión en su carrera para llegar al fútbol de elite, que no es fácil y precisa de mucho sacrificio».



Los equipos que menos encajan

Tres equipos marcan las diferencias en el grupo III de Segunda B por encajar pocos goles. Dos de ellos son Villarreal B y Ontinyent, que el domingo se ven las caras. Han encajado 14 cada uno de ellos. El que menos es el líder Mallorca, con 10. Así es que en el Mini no se verán muchos goles el domingo. El guardameta del conjunto balear, Manuel Reina, ha encajado 10 en veinte partidos (0,5 por encuentro disputado); el arquero de la escuadra valenciana Álvaro Campos 14 en 21 partidos (media de 0,65). En el Villarreal B los 14 goles se los reparten dos guardametas: el navarro Ander Cantero (6 en 11 encuentros disputados), y el zaragozano Diego Fuoli (8 en 8 partidos). En el caso del murciano Josele Martínez disputó dos encuentros y dejó la portería a cero.