L´originalitat argumental és un plus, en esta selva d´articles de polítics venent el seu producte, i jo, sempre ho intente. Però quan l´originalitat va en contra de la claredat, ser original és poc intel·ligent. M´estic excusant, perquè tinc la determinació d´usar en este article una metàfora molt gastada, però molt eficaç.

L´estratègia de la tinta del calamar. Eixe pigment fosc que alguns cefalòpodes deixen anar per les obertures laterals quan es troben en perill, deixant així un rastre fosc, opac, que hauria de permetre desorientar a l´atacant. Al seu adversari. Es tracta d´una estratègia d´evasió. «Evasió o derrota», deuen pensar estos animals, capgirant el títol d´aquella pel·lícula.

Esta setmana hem vist, sense sorpresa, que el líder de la «Trama Gürtel», no era Correa, sinó el Secretari General del PP valencià. Així ho han explicat tots i cadascun dels empresaris implicats en el pagament de les campanyes del PP del 2007 i 2008, i els responsables de les empreses d´Orange Market que feien d´enllaç. Ara ja sabem oficialment que la trama era com ja sabíem extraoficialment. Orange Market feia feines per al PPCV, i després per ordre del Secretari General del PPCV, facturaven a diferents empreses per conceptes de treballs que mai no s´havien fet per a eixes empreses. Què aconseguien les empreses a canvi? Sembla evident que contractes amb l´administració. I qui donava l´ordre directa? El PP per boca del seu màxim representat, el Secretari General, que era la mà dreta del President del partit. Estaven tan units que compartien sastre.

Això significa entre altres coses, i crec que així apareixerà a la sentència, que el PPCV es finançava il·legalment. Que eixe finançament va anar a parar a les campanyes electorals, amb la qual cosa si se suma a les quantitats declarades pel mateix partit, van superar en molt els límits permesos per a campanyes; cosa què des del meu punt de vista és un delicte electoral. I en tot cas, una profunda immoralitat, una trampa que condiciona els resultats electorals. Quants diputats, regidors, alcaldes menys hagués obtingut el PP sense eixa aclaparadora presència mediàtica? Hagueren pogut governar? No ho sabrem mai, el que sí que és segur és que el PP va fer la trampa premeditadament, i amb la intencionalitat de millorar resultats. Qui gastaria centenars de milers d´euros de més, si cregués que no els anava a ajudar a millorar a les urnes? Ningú. Encara que foren diners furtats. Perquè si les aportacions de les empreses eren a canvi de concessions d´obres i serveis públics, els diners eren públics, ens els estaven furtant a cadascú de nosaltres. Escoles, llits d´hospitals, pensions, ajudes als més desfavorits, pitjors carreteres...

La preponderància del PPCV en les eleccions està directament vinculada a esta trama delictiva, organitzada pel mateix PPCV, a imatge i semblança, del que feien al PP espanyol de M. Rajoy. Els regidors i regidores de Castelló (i arreu) també se n´han beneficiat. Si les sigles es beneficiaven, els que anaven en eixes llistes, se´n beneficiaven. Guanyaven tots. Guanyaven dopats.

És per això que ara posen el crit al cel perquè una aplicació informàtica usa icones que no els hi agraden. És per això que fan oposició escorcollant les xarxes per vore què diuen estos o aquells i poder pegar-se hipòcritament, tres colpets al pit. És per això que busquen convertir anècdotes més o menys afortunades en grans debats. És per això que intenten polemitzar amb un cul. Per a evitar que la gent pense en la seua cul-pabilitat. Tinta de calamar.

