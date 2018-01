«No existen los padres perfectos, los hijos no son como deseamos y, además, es bueno que sea así»

Ricardo Fandiño Pascual es especialista en psicología clínica y preside la Asociación para la Salud Emocional en la Infancia y la Adolescencia (ASEIA). El pasado jueves ofreció una conferencia en Vila-real sobre la violencia en adolescentes. El experto considera vital la escucha y la empatía en el trato emocional con los jóvenes.

Las consultas en los centros de salud mental infanto-juvenil han aumentado hasta en un 120%. Además, hay más casos denunciados de violencia filio-parental, hay datos de un aumento en la violencia de género, el acoso escolar se ha convertido en una preocupación social, y el suicidio adolescente es la principal causa de muerte entre los jóvenes europeos. Estos fueron algunos de los datos aportados por el psicólogo Ricardo Fandiño en la conferencia que ofreció el jueves en Vila-real. En esta entrevista da las claves de cómo enfrentarse a la etapa de la adolescencia.

¿Es la adolescencia de por sí conflictiva?

Es un proceso de cambio complejo y, por lo tanto, la adolescencia sí que resulta conflictiva. Pero el conflicto no es intrínsecamente negativo. La cuestión está en si ese conflicto se resuelve de una forma adecuada en la que el joven se hace cargo de su propia vida en sintonía con su entorno social, o si esto no es así.

¿En qué se está fallando para que cada vez los jóvenes sean más violentos?

Los niños tienden a educarse hiperestimulados, con una alta protección. Es frecuente que se pongan en ellos expectativas de éxito y que se les estimule en un sistema educativo y relacional cada vez más competitivo. Cuando llegan a la adolescencia les cuesta mucho saber de la frustración, de las propias limitaciones, de las dificultades, del esfuerzo. Necesitan que el éxito esté garantizado, y realmente el éxito social es muy difícil para ellos. Si además se trata de jóvenes con dificultades en el desarrollo de la empatía, el riesgo de reaccionar violentamente aumenta. Otros pueden hacerlo con una violencia autoinfringida, como en el caso de las autolesiones o el suicidio.

¿Influye la educación desde pequeños para tener una adolescencia más tranquila?

Cada vez vemos que es más importante el llamado periodo de latencia, que se extiende desde los seis años hasta la pubertad. El niño tiene que llegar preparado a la adolescencia. Tener adquirida la noción de límite, de que no todo es posible, que el otro también cuenta. También necesita adquirir la noción del adulto como figura de autoridad, entendida no solo como autoridad-poder, sino como autoridad-saber. El adulto es aquel que «sabe de la vida» y por lo tanto se convierte en un referente.

¿Cómo debería ser esa educación?

Tranquila, constante, comprometida y colectiva. Tranquila, porque en la educación conviene no apurarse demasiado y entender que los niños tienen ritmos de desarrollo que a veces no cumplen nuestras expectativas. Constante y comprometida porque debemos entender que en la relación con los hijos todo educa, los desplazamientos en coche, las vacaciones, las comidas familiares,... No solo educamos cuando decimos: «Ahora voy a educar a mi hijo un rato». Sino que se educan en la relación con nosotros, en nuestras presencias, y también en nuestras ausencias. Y colectiva porque los hijos son educados en primera instancia por los padres, es cierto, pero socialmente deben ser educados por los adultos, maestros, monitores de actividades, vecinos, familiares, amigos. Todos los adultos deberíamos, de alguna manera, estar implicados en la educación de los niños, y deberíamos hacer una alianza para ello. Es un sinsentido el conflicto entre maestros y padres en la educación de los niños.

¿Cuáles son los problemas emocionales más usuales en niños y jóvenes?

Lo que un niño quiere es ser querido por su entorno más cercano. El adolescente quiere ser aceptado por sus iguales. Si sienten, por alguna razón, que esto pudiera estar en cuestión les genera un sufrimiento que deben poder elaborar o se manifestará de formas más o menos patológicas. Las problemáticas emocionales en niños y jóvenes se caracterizan porque con mucha frecuencia se manifiestan a través de un comportamiento inadecuado, disruptivo, irritante para los que están a su alrededor. Por eso las consultas de salud mental infanto-juvenil están llenas de lo que se llaman trastornos del comportamiento. Pero en muchas ocasiones problemáticas emocionales están en la base de estos trastornos.

¿Los padres y madres de hoy en día cuidan peor a sus hijos que antes, pese a vivir en una sociedad más avanzada?

Decía Bruno Bettelheim que no existen los padres perfectos, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Los padres de hoy en día educan a sus hijos, a veces, excesivamente solos, porque nuestra sociedad tiende a estar muy atomizada. Los profesionales lanzamos muchos mensajes sobre lo que es conveniente y no es conveniente hacer, pero lo que los padres necesitan es que los acompañen en el proceso de educar, les digan que sus dudas y sus miedos forman parte de la parentalidad y les ayuden a asumir la frustración de que los hijos no son como deseamos, y además es bueno que sea así.

¿Cuáles serían las claves para que las padres y madres atendieran a las emociones de sus hijos?

La escucha y la empatía. Cuando hablamos de emociones, hablamos de todas las emociones. Y debemos aprender a entender y fomentar la alegría de nuestros hijos, pero también a aceptar y elaborar su tristeza, su miedo y su rabia. A fin de cuentas les va a hacer falta saber gestionarlas para vivir saludablemente.