«Ünal está mucho más participativo con sus compañeros»

Con Carlos Bacca sancionado y Cédric Bakambu en China, la responsabilidad en ataque recaerá en Enes Ünal. El delantero turco, que se enfrentará a su ex equipo, ha experimentado un cambio en el Villarreal que no ha pasado por alto nadie. «Lo veo muchísimo mejor, ha pegado un cambio en todo, participa más, crea más ocasiones y se le ve que sabe interpretar mejor el juego», comentaba Javi Calleja, quien no dudaba en añadir que «y no lo hace solo en los partidos, en los que ha tenido ocasiones y ha marcado, sino también en los entrenamientos, en los que está más participativo».

«Sabe moverse con más criterio que cuando vino y entrena mejor con sus compañeros», concluyó el entrenador del Villarreal.